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В ГД внесен проект о выдаче электронной выписки из реестра иностранных фирм

Теги: Законотворчество, Правительство РФ, Государственная Дума, Россия
15:27 13/12/2016

МОСКВА, 13 дек — РАПСИ. В Госдуму внесен правительственный законопроект о бесплатном предоставлении в электронном виде сведений из государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, говорится в электронной базе нижней палаты парламента.

Документом предлагается дополнить Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» положением о предоставлении сведений из государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц в виде выписки или справки бесплатно в форме электронного документа.

Законопроект подготовлен Минфином России по результатам анализа правоприменительной практики предоставления сведений из государственного реестра.
В настоящее время законодательством предусмотрено предоставление сведений из реестра о филиалах и представительствах иностранных юридических лиц в виде выписки. Предоставление таких сведений в электронном виде действующей редакцией федерального закона не предусмотрено.

В целях расширения спектра услуг, предоставляемых ФНС России в электронном виде, законопроектом предлагается дополнить пункт 11 статьи 21 федерального закона положениями, предусматривающими, что сведения из реестра в виде выписки или справки могут предоставляться в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, бесплатно, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днём получения уполномоченным органом соответствующего запроса.

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В ГД внесен проект о выдаче электронной выписки из реестра иностранных фирм

15:27 13/12/2016 В Госдуму внесен правительственный законопроект о бесплатном предоставлении в электронном виде сведений из государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, говорится в электронной базе нижней палаты парламента.
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