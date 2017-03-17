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ГД приняла закон о запрете исключать из ЕГРЮЛ фирмы, находящиеся в банкротстве

Контекст
Теги: Законотворчество, Государственная Дума, Москва, Россия
12:34 14/12/2016

МОСКВА, 14 дек - РАПСИ. Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) не будут исключаться компании, в отношении которых ведутся дела о банкротстве, говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Инициатором законопроекта выступает Правительство РФ. Поправки вносятся в пункт 1 статьи 64-2 Гражданского кодекса РФ.

Так, согласно документу, не допускается исключение в административном порядке (по решению регистрирующего органа) из ЕГРЮЛ юридического лица, имеющего признаки недействующего, в отношении которого имеется принятое арбитражным судом заявление о признании должника банкротом, производство по которому не прекращено.

Кроме того, устанавливается обязанность оператора Единого федерального реестра сведений о банкротстве представлять регистрирующему органу сведения о юридическом лице, в отношении которого имеется принятое арбитражным судом заявление о признании должника банкротом, производство, по которому не прекращено.

Проект федерального закона был разработан в целях приведения положений законодательства в соответствие с Постановлением Конституционного Суда РФ от 18 мая 2015 года. Разработка проекта федерального закона обусловлена необходимостью обеспечения прав и гарантий кредиторов при банкротстве юридического лица, отмечается в пояснительной записке к документу.

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ГД приняла закон о запрете исключать из ЕГРЮЛ фирмы, находящиеся в банкротстве

12:34 14/12/2016 Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) не будут исключаться компании, в отношении которых ведутся дела о банкротстве, говорится в сообщении нижней палаты парламента.
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