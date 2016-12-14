Совет Федерации назначил нового замгенпрокурора России

13:28 14/12/2016

МОСКВА, 14 дек — РАПСИ. Совет Федерации (СФ) РФ на заседании в среду назначил на должность заместителя Генерального прокурора России Саака Карапетяна, говорится в сообщении верхней палата парламента.

Кандидатуру заместителя прокурора представили полномочный представитель Президента РФ в СФ Артур Муравьев, председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Озеров. По словам Клишаса, представленная кандидатура полностью соответствует квалификационным требованиям.

Предполагается, что Карапетян займется вопросами международного сотрудничества.