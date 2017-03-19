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За подделку улик по административным делам могут ввести уголовную ответственность

Теги: Законотворчество, Государственная Дума, Москва, Россия
15:44 16/12/2016

МОСКВА, 16 дек — РАПСИ. Госдума приняла во втором (основном) чтении законопроект об установлении уголовной ответственности за фальсификацию доказательств при рассмотрении дел по административным правонарушениям, а также по административным делам, говорится в электронной базе данный нижней палаты парламента.

Законопроектом предлагается внести изменения в часть 1 статьи 303 Уголовного кодекса РФ, установив уголовную ответственность за фальсификацию доказательств по административному делу лицом, участвующим в деле, или его представителем, а также за фальсификацию доказательств по делу об административном правонарушении участником производства по делу или его представителем. Санкции части 1 статьи 303 УК РФ не изменяются.

Так, за нарушения данного положения предусмотрена уголовная ответственности в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.

Законопроект был внесен в Госдуму для устранения пробелов в УК РФ. Как отмечается в пояснительной записке к документу, в настоящее время указанная статья УК не предусматривает ответственности за фальсификацию доказательств по административным делам. Соответственно, из сферы действия статьи 303 УК РФ выпадает фальсификация доказательств по делам, рассматриваемым в порядке, предусмотренном КАС РФ.

Кроме того, положениями этой статьи не установлена ответственности за фальсификацию доказательств при рассмотрении дел об административных правонарушениях. В научной и специальной литературе неоднократно высказывалось мнение о необходимости введения уголовной ответственности за такие деяния ввиду того, что их общественная опасность не меньше, чем общественная опасность фальсификации доказательств по гражданским делам.

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За подделку улик по административным делам могут ввести уголовную ответственность

15:44 16/12/2016 Госдума приняла во втором (основном) чтении законопроект об установлении уголовной ответственности за фальсификацию доказательств при рассмотрении дел по административным правонарушениям, а также по административным делам, говорится в электронной базе данный нижней палаты парламента.
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