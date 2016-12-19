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Правкомиссия одобрила проект о продлении до 2023 года льгот для IT-компаний

Теги: Законотворчество, Интернет, IT-сфера, Страхование, Министерство экономического развития РФ, Пенсионный фонд РФ, Правительство РФ, Москва, Россия
15:56 19/12/2016

МОСКВА, 19 дек — РАПСИ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона о продлении до 2023 года срока применения пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд для организаций, работающих в области информационных технологий, говорится в сообщении кабинета министров.

"В целях создания экономических стимулов для российских организаций, которые работают в области информационных технологий, законопроектом предлагается продлить для таких организаций срок действия льготного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд России в размере 8% до 2023 года",- отмечается в документе.

Законопроект о внесении изменения в статью 33 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в РФ" подготовлен Минэкономразвития. 

Принятие и реализация законопроекта позволят не допустить сокращения объёма создаваемой в России наукоёмкой продукции (включая программное обеспечение (ПО), сокращения объёма экспорта ПО и прибыли, получаемой от реализации такого ПО.

Проект закона будет рассмотрен на заседании Правительства.

 

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Правкомиссия одобрила проект о продлении до 2023 года льгот для IT-компаний

15:56 19/12/2016 Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона о продлении до 2023 года срока применения пониженных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд для организаций, работающих в области информационных технологий, говорится в сообщении кабинета министров.
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