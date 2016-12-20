Путин подписал закон о праве арбитражей отказывать в принятии иска

11:11 20/12/2016

МОСКВА, 20 дек — РАПСИ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому арбитражные суды смогут отказывать в принятии исковых заявлений. Документ размещен 20 декабря на официальном портале правовой информации.

Госдума приняла в третьем чтении законопроект 9 декабря, Совет Федерации одобрил его 14 декабря. Инициатором законопроекта выступает Верховный суд РФ. Закон выступает в силу со дня его официального опубликования.

Федеральным законом о внесении изменения в Арбитражный процессуальный кодекс (АПК) РФ предлагается предусмотреть норму об отказе в принятии искового заявления, которая существовала раньше в кодексах 1992 и 1995 годов, говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Нормы об отказе в принятии искового заявления, административного искового заявления в настоящее время закреплены в Гражданском процессуальном кодексе (ГПК) РФ (статья 134) и в Кодексе административного судопроизводства(АПК) РФ (статья 128). В проекте единого ГПК РФ норму об отказе в принятии искового заявления предлагается сохранить. "Это обусловлено тем, что данный институт подтвердил на практике свою эффективность, поскольку позволяет суду не принимать заведомо не подлежащие принятию к производству заявления на этапе обращения в суд", — отмечается в документе.

Отсутствие в настоящее время в АПК РФ соответствующей нормы приводит к тому, что производство по заявлениям, не подлежащим рассмотрению в арбитражных судах, прекращается судом только при рассмотрении дела (статья 150 АПК РФ). В связи с этим АПК был дополнен новой статьей 127.1, которая позволит использовать этот институт в целях оптимизации судебного процесса, ускорения решения соответствующих процессуальных вопросов на этапе подачи искового заявления в суд, что в итоге будет способствовать снижению судебной нагрузки в арбитражных судах и положительным образом скажется на качестве



