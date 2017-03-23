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Закон об ужесточении требований к арбитражным заседателям подписан президентом

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Теги: Законотворчество, Владимир Путин, Москва, Россия
11:59 20/12/2016

МОСКВА, 20 дек - РАПСИ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении требований к арбитражным заседателям. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 20 декабря.

Госдума приняла законопроект в третьем чтении 9 декабря, Совет Федерации одобрил его 14 декабря. Инициатором законопроекта выступает Верховный суд РФ. Закон выступает в силу со дня его официального опубликования.

Законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов РФ» подготовлен в целях обеспечения единого правового регулирования требований, предъявляемых к судьям и арбитражным заседателям, привлеченным к рассмотрению дел в арбитражных судах, говорится в пояснительной записке к документу.

В документе устанавливаются положения о недопустимости конфликта интересов, который влияет или может повлиять на надлежащее исполнение арбитражным заседателем своих обязанностей. В связи с этим в законе предусматривается, что арбитражными заседателями не могут быть лица, состоящие в близком родстве или свойстве (супруг/супруга, родители, дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки, а также родители, дети, родные братья и сестры супругов) с председателем и заместителем председателя того же суда.

Аналогичные положения содержатся в статьях 3 и 5 Закона РФ от 26 июня 1992 года «О статусе судей в РФ».

Данные изменения, согласно пояснительной записке, позволят исключить сомнения в нарушении объективности и беспристрастности арбитражных заседателей как при отборе кандидатов в арбитражные заседатели, так и при рассмотрении дела с их участием.

Законом также предусматривается, что арбитражный суд субъекта РФ организует проверку достоверности сведений о кандидатурах арбитражных заседателей; в этих целях суд вправе обратиться с требованием о проверке достоверности представленных ему сведений в соответствующие органы, которые обязаны сообщить о результатах проверки в установленный арбитражным судом срок, но не позднее чем через два месяца со дня поступления указанного требования.

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Закон об ужесточении требований к арбитражным заседателям подписан президентом

11:59 20/12/2016 Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении требований к арбитражным заседателям. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 20 декабря.
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