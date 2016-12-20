В ГД на ратификацию поступило соглашение по газовому проекту "Турецкий поток"

13:24 20/12/2016

МОСКВА, 20 дек — РАПСИ. В Госдуму поступил законопроект о ратификации соглашения между Правительством РФ и Правительством Турецкой Республики по проекту газопровода «Турецкий поток», говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Подписанное 10 октября 2016 года в Стамбуле оглашение направлено на создание благоприятной, прозрачной и стабильной нормативно-правовой базы, включая налоговый и таможенный режимы, для проектирования, строительства и эксплуатации газопроводной системы, создаваемой для осуществления поставок российского газа в Турцию, а также для транзитной транспортировки российского газа через Турцию в сопредельные государства.

Уполномоченными органами сторон определены Министерство энергетики России и Министерство энергетики и природных ресурсов Турции, а уполномоченными организациями, ответственными за реализацию Соглашения, — российский «Газпром» и турецкая компания «БОТАШ».

В соответствии с соглашением речь идет о проектировании, строительстве и эксплуатации двух морских и двух сухопутных участков газопровода, который пройдет через акваторию Черного моря от компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае до приемного терминала на побережье Турции. Газопроводная система будет состоять из двух ниток общей максимальной технической производительностью 31,5 и 15,75 миллиарда кубических метров газа в год.

Протяженность морского участка проекта составит около 920 километров, транзитного сухопутного — около 200 километров. Мощности обеих ниток газопровода планируется ввести в эксплуатацию до 30 декабря 2019 года.

Для реализации сухопутного участка газопровода, создаваемого для транзита газа через территорию Турции, будет создана совместная российско-турецкая компания с равными долями в уставном капитале.

Как отмечено в финансово-экономическом обосновании, «Турецкий поток» позволит обеспечить ежегодные поступления в российский бюджет экспортных пошлин в размере около 750 миллионов долларов только в отношении первой нитки газопровода, предназначенной для поставок турецким покупателям.

Вместе с тем, в рамках реализации «Турецкого потока» предусмотрено освобождение от НДС, налога на прибыль и таможенных сборов.