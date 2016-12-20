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Президент РФ утвердил федеральный бюджет на 2017–2019 годы

Контекст
Теги: Владимир Путин, Москва, Россия
16:05 20/12/2016

МОСКВА, 20 дек — РАПСИ. Президент России Владимир Путин подписал закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», говорится на сайте главы государства.

Федеральный закон принят Государственной Думой 9 декабря и одобрен Советом Федерации 14 декабря 2016 года.

Согласно закону, доходы РФ в 2017 году составят 13,488 триллиона рублей, в 2018 году — 14,029 триллиона рублей, в 2019 году — 14,845 триллиона рублей. Расходы в следующем году составят 16,241 триллиона рублей, в 2018 году — 16,04 триллиона рублей, в 2019 году — 15,987 триллиона рублей.

Дефицит бюджета в 2017 году составит 2,753 триллиона рублей и будет сокращаться до 2,011 триллиона рублей в 2018 году и до 1,142 триллиона рублей в 2019 году.

Цена на нефть в бюджете устанавливается в размере 40 долларов за баррель. При этом предполагается, что средний курс доллара в 2017 году составит 67,5 рубля, в 2018 году — 68,7 рубля, в 2019 году — 71,1 рубля.

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Президент РФ утвердил федеральный бюджет на 2017–2019 годы

16:05 20/12/2016 Президент России Владимир Путин подписал закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», говорится на сайте главы государства.
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