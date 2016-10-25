Что означает введение налога на недвижимость по кадастровой стоимости

kadastrmapp.ru

09:51 25/10/2016

До 1 декабря этого года необходимо заплатить налог на недвижимое имущество за 2015 год. Впервые он рассчитывается исходя из более высокой кадастровой стоимости объекта, а не инвентаризационной, как прежде. Всем, кого касается это нововведение будет полезно узнать о возможных ошибках в пересчете стоимости их жилья, как эти ошибки исправить, насколько продолжит расти налог и есть ли шанс его не платить.

Что изменится

Изменились не только основы исчисления налога, но и список объектов, на которые он распространяется. Помимо квартиры, жилого дома, комнаты, гаража, единого недвижимого комплекса (земельный участок с постройками), а также иными строениями и помещениями, теперь впервые налог будет применяться к машиноместам на парковках и объектам незавершенного жилищного строительства. А дачи теперь относятся к жилым домам.

Инвентаризационная стоимость здания зависит от цены материалов, перекрытий, лифтов и т.д. На размер налога влияли год постройки и износ здания, а вот месторасположение дома – практически нет. Теперь же налог исчисляется на основе кадастровой стоимости, которая приближена к рыночной. Отныне на размер налога больше влияет наличие инфраструктуры, удаленность дома от центра, престижность района…

Важно отметить, что инвентаризационная стоимость новостроек сегодня максимально приближена к рыночной, поэтому и увеличение налога там будет минимальным. Главными жертвами должны стать владельцы дорогих квартир — либо больших по площади, либо расположенных в центре города, особенно, если они живут в ЦАО, например, в сталинских высотках.

Вряд ли кто-то будет платить меньше. В некоторых случаях разница будет в 10-20 раз.

Каждому объекту присваивается кадастровая стоимость, узнать которую можно на сайте Росреестра. От нее зависит налоговая ставка: самая низкая ставка 0,1% присваивается объектам стоимостью до 10 млн руб.; самая высокая 2% – для квартир или домов, оцененных выше 300 млн руб. 10-20 млн – 0,15%, 20-50 млн - 0,2%, 50-300 млн - 0,3%. В отношении гаражей и машиномест, а также прочих объектов недвижимости ставки 0,1% и 0,5% соответственно.

Однако, во избежание шокового эффекта государство предусмотрело понижающий коэффициент, чтобы переход к новому налогообложению был плавным. В этом году граждане оплачивают лишь 20% налога от кадастровой стоимости. Каждый год эта цифра будет увеличиваться и достигнет максимума к 2020 году.

Какие есть льготы и вычеты

Не платить налог могут 15 групп граждан, к которым относятся пенсионеры, инвалиды I и II групп инвалидности, инвалиды с детства, военнослужащие со стажем более 20 лет, ветераны, лица, подвергшиеся воздействию радиации при авариях. Льготы действуют на все виды недвижимости, но не более чем на один объект. Льготник должен сам выбрать, за какой из объектов недвижимости не уплачивать налог.

Впрочем, пока для всех владельцев недвижимости действует налоговый вычет: при расчете кадастровой стоимости из площади каждой квартиры вычитается 20 кв.м, из площади жилого дома – 50 кв.м. Владельцы нескольких однотипных объектов (например, квартир) до 1 ноября могут подать заявление – в каком из объектов они желают сделать вычитание. Если этого не сделано, инспекция сама выберет наиболее экономичный вариант.

Необходимость платить

Очень важного лично проследить за оформлением налога. Помимо достаточно высокой вероятности обнаружить там сумму, которую есть основания оспорить, важно не упустить момент оплаты, чтобы потом не платить достаточно большой штраф.

Формально, по закону, до получения налогового уведомления физическое лицо не обязано платить налог на имущество. Однако, важно знать, что в этом году далеко не все получат по почте уведомления но налогу на имущество, земельному и транспортному налогам, что вовсе не освободит от уплаты соответствующего налога.

С июня 2016 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, разрешившие налоговикам информировать граждан, подключивших личный кабинет на сайте налоговой службы, только через этот сервис, без бумажных уведомлений. Таким гражданам налоговые уведомления на бумаге по почте направляться будут только по запросу.

Причем даже, если в личном кабинете не окажется никакой информации о задолженности по налогу, физическому лицу до 31 декабря самому нужно сообщить налоговому органу о наличии объектов недвижимого имущества и транспортных средств. На случай игнорирования этой обязанности с 1 января 2017 года у ФНС появится право штрафовать граждан на 20% от неуплаченной суммы налога.

Вероятность ошибки

Наиболее вероятная причина превышения кадастровой стоимости (над рыночной) при неточном отнесении к определенному виду использования, либо ошибка отнесения к группе, либо ошибка в площади объекта. В частности, сарай или гараж могут быть названы жилым домом. Юристы рассказывают, что уже были случаи, когда вместо налога присылали кадастровую стоимость земельного участка.

Чтобы исправить явную ошибку (например, налог на снесенный дом или опечатка в площади объекта) достаточно обратиться на сайт Минмособлимущества. По закону, ведомство в течение 30 дней должно провести перерасчет кадастровой стоимости и направить новые сведения в Кадастровую палату. Исправление таких ошибок проводится для налогоплательщика бесплатно.

Если же Минмособлимущество не согласится с тем, что недвижимость оценена неправильно, кадастровую стоимость можно попробовать оспорить двумя способами: в специальной комиссии по оспариванию и в судебном порядке.

Для обращения в комиссию нужно оформить заявление о пересмотре кадастровой стоимости, форма которого есть на сайте Росреестра. Вместе с заявлением в комиссию надо представить: справку о кадастровой стоимости объекта и нотариально заверенные копии свидетельства о собственности.

Если же вы считаете, что ваша недвижимость переоценена, вам нужно представить в комиссию отчет оценщика и положительное экспертное заключение саморегулирующейся организации оценщиков.

Судебные перспективы

Юристы отмечают, что подразделения Росреестра обычно отказывают по таким запросам. В этом случае имеет смысл подавать иск в суд. Однако надо быть готовым к тому, что судебные расходы могут составить 40-70 тысяч рублей, и даже больше. В этой связи целесообразно идти в суд, только в том случае, если кадастровая стоимость оказалась выше рыночной хотя бы на 30%.

В суде наличие оценки само по себе не является достаточным основанием для изменения кадастровой стоимости. Необходимо еще доказать, в чем состоит нарушение прав заявителя. Например, в качестве обоснования нарушения прав можно указать разницу в размере уплачиваемого налога.

Впрочем, важно понимать, что нынешняя оценка кадастровой стоимости недвижимости проводилась в 2015 году, когда цены на квартиры были выше нынешних, так что в комиссии и суде ответчик вполне может показать объявления о продаже квартир на тот срок и выиграет дело. Но можно не торопиться и дождаться новой регулярной переоценки недвижимости, которая проводится не чаще чем раз в три года и не реже чем раз в пять лет. А в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, по решению местных властей, может проводиться даже раз в два года.

Впрочем, есть законный шанс вовсе не платить налог на недвижимость. Для этого ее можно подарить близкому родственнику, имеющему льготы (например, бабушке). Потратиться придется только на госпошлину: две тысячи рублей (за каждый объект). Однако, если у льготника уже есть свой объект недвижимости, то за новый ему придется платить. Кроме того, новый владелец может без вашего ведома продать, передарить или завещать подаренный объект недвижимости.