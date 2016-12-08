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Региональные выборы и Конституция РФ. "Исторические хроники РАПСИ"

Сюжет: Законотворчество. Исторические хроники РАПСИ
Контекст
Теги: Законотворчество, Государственная Дума, Россия
10:10 08/12/2016

Алла Амелина, депутат Госдумы РФ первого созыва, журналист, сопредседатель историографического сообщества "Политика на сломе эпох":  

Алла Амелина
Фото из личного архива А. Амелиной
Алла Амелина

Одним из первых документов, принятых Госдумой первого созыва, было постановление «О правовой основе выборов органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления и обеспечении избирательных прав граждан». Вопрос этот был поставлен менее чем через месяц после начала работы нового парламента — уже 4 февраля палата дала поручение Комитетам по делам Федерации и региональной политике и по вопросам местного самоуправления разработать соответствующий проект. 

Чтобы понять, чем это было обусловлено, напомним, что избирательного законодательства на тот момент еще не существовало, Госдума в 1993 году избиралась по указу Президента. Между тем выборы в региональные парламенты и органы местного самоуправления готовились по всей России — опять же при отсутствии законодательной базы. При этом в декабре 93-го уже прошли выборы в представительные органы десяти субъектов Федерации: в пяти республиках, четырех краях и областях и в городе Москве. В нескольких регионах выборы были намечены на февраль. Но самый большой выборный тур (около 30 субъектов РФ) планировался в марте. Положения о выборах готовились главами администраций субъектов РФ, они были, мягко говоря, разнообразны, зачастую противоречили новой Конституции РФ. Существовала реальная опасность возникновения хаоса в систему власти в России.

Итак, менее чем через неделю проект постановления о правовой основе выборов органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления был внесен в Госдуму. Его представлял председатель Комитета по делам Федерации и региональной политике Сергей Шаповалову (ПРЕС). Он сообщил, что экстренно созданная рабочая группа, состоявшая из депутатов и привлеченных экспертов, проанализировала положения или проекты положений о выборах 36 субъектов Российской Федерации. Практически во всех были выявлены отклонения от Конституции. 

В те же дни состоялось совместное открытое заседание двух комитетов с участием представителей Центральной избирательной комиссии, Администрации Президента, Министерства по делам национальностей и региональной политике. В ходе трехчасовых (!) дебатов удалось выработать наиболее оптимальный вариант действий Государственной Думы с учетом сложившейся сложной ситуации.

Что же конкретно предлагалось? Президенту — принять меры по устранению выявленных в правовых актах субъектов Федерации нарушений в части несоответствия этих актов конституционным нормам, а также в первоочередном порядке внести проект федерального закона о гарантиях избирательных прав граждан. Органам государственной власти субъектов Федерации, Генеральному прокурору, Центральной избирательной комиссии — привести правовые акты о выборах в соответствие с Конституцией РФ и законодательством. Комитету по делам Федерации и региональной политике и Комитету по вопросам местного самоуправления — подготовить в первоочередном порядке проекты федеральных законов об общих принципах организации системы органов государственной власти субъектов Федерации и местного самоуправления.

Было и радикальное предложение — до принятия необходимых законодательных актов отложить выборы в субъектах РФ как минимум до декабря 1994 года, но его сторонники остались в меньшинстве.

Содокладчик, председатель Комитета по вопросам местного самоуправления Анатолий Слива (ПРЕС), полностью поддержал Сергея Шаповалова, сделав акцент на том, что в 35 регионах - краях, областях, автономиях - наряду с выборами в законодательные органы государственной власти будут одновременно проходить выборы и в органы местного самоуправления. То есть актами глав администраций принято 35 разнообразных положений о статусе местного самоуправления, положений о выборах. И практически все они нуждаются в корректировке, приведении в соответствии с Конституцией РФ.

Состоявшееся обсуждение выявило следующие позиции депутатов. Юрий Яковлев (ДПР) от фракции внес поправку «до устранения фактов нарушения избирательных прав граждан, допущенных в нормативных и иных правовых актах субъектов Российской Федерации, приостановить проведение выборов органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления».

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сначала определиться с системой административного деления РФ, создать губернии, разработать единый базовый закон для органов управления территориями и затем уже проводить выборы. 

Виктор Шейнис («Яблоко») представил вообще отдельный документ своей фракции — обращение к Президенту, к органам государственной власти субъектов РФ, Генеральному прокурору и Центральной избирательной комиссии. Суть его в следующем: констатируются серьезные нарушения, допускаемые на местах; указывается, что эти нарушения могут привести к судебному признанию выборов недействительными; перечисляются наиболее серьезные отклонения от Конституции.

«Женщины России» в лице Людмилы Завадской не согласились с идеей переноса выборов, поскольку это затормозит процесс становления представительной власти и отрицательно скажется на формировании политической структуры общества на местах. 

Олег Шенкарев огласил позицию КПРФ: перенести выборы на более поздний срок.

Аграрий Тамара Токарева заявила, что, по ее мнению, «нет смысла обсуждать это постановление, а сосредоточиться и как можно быстрее, без всяких предварительных обсуждений, готовить законы».

В итоге на руках у депутатов оказалось три документа по обсуждаемому вопросу: проект постановления, внесенный комитетами по делам Федерации и региональной политике и по вопросам местного самоуправления, альтернативный — фракции ЛДПР и проект обращения фракции «Яблоко». Как справедливо заметил Игорь Братищев (КПРФ), «нетрудно себе представить, что голосование, которое нам сейчас предлагается, приведет к тому, что ни один из этих документов мы не примем». Так и произошло. Призыв Сергея Шаповалова принять проект за основу, а потом работать с поправками, действия не возымел. За — всего 194 человека. Документ вернулся в профильные комитеты на доработку.

Буквально через день (оцените интенсивность работы депутатов!) на пленарное заседание был вынесен новый вариант проекта постановления. По словам Сергея Шаповалова, в ходе повторного открытого заседания двух комитетов в какой-то степени удалось объединить позиции разных депутатских групп, фракций, объединить разные мнения. Так, в преамбуле сделан упор на то, что вступила в силу новая Конституция РФ. В первый пункт включена фраза "вплоть до приостановления действия этих правовых актов…" - то есть речь идет практически о том, что, формулируя рекомендации Президенту, депутаты просят его принять меры вплоть до приостановления действия правовых актов субъектов Федерации, то есть о приостановлении выборов. Были и другие поправки, учитывающие позиции ДПР, Яблока, других фракций.

В результате документ был принят не только за основу, но и целом — поскольку депутаты не без оснований решили, что обсуждение уже было.

Сегодня постановление «О правовой основе выборов органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления и обеспечении избирательных прав граждан» можно найти во многих юридических базах. А законы, отсутствие которых так осложняло избирательный процесс в России, Госдума приняла в том же созыве: "Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации" — в декабре 1994 года, "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" — в августе 1995 года. Они и составили законодательную базу, с изменениями и дополнениями существующую по сей день.

 


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Региональные выборы и Конституция РФ. "Исторические хроники РАПСИ"

10:10 08/12/2016 Одним из первых документов, принятых Госдумой первого созыва, было постановление «О правовой основе выборов органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления и обеспечении избирательных прав граждан».
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