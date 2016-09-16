Следствие просит продлить до 21 декабря арест фигуранту "дела реставраторов"

flickr.com/Фото Москвы Moscow-Live.ru

14:21 16/09/2016

МОСКВА, 14 сен — РАПСИ, Евгения Соколова. Следствие просит суд до 21 декабря продлить срок содержания под стражей в отношении руководителя проекта ООО «Стройкомплект» и АО «БалтСтой» Владимира Сванбека, фигуранта «дела реставраторов», сообщил РАПСИ адвокат Валентин Бытенский в Лефортовском суде Москвы.

В пятницу суд в закрытом режиме рассматривает вопрос о продлении ареста в отношении Сванбека и еще одного фигуранта дела — главы ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Бориса Цагараева.

Защитник Цагараева отказался от комментариев.

В рамках «дела реставраторов» были заключены под стражу и находятся в СИЗО «Лефортово» замминистра культуры Григорий Пирумов, глава ФГУП «Центр реставрации» Олег Иванов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства Борис Мазо, глава компании «БалтСтрой» Дмитрий Сергеев, управляющий этой компании Александр Коченов, предприниматель Никита Колесников, глава ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Борис Цагараев и руководитель проекта ООО «Стройкомплект» и АО «БалтСтой» Владимир Сванбек.

Кроме того, суд наложил обеспечительный арест на счета и имущество Бориса Мазо и Григория Пирумова. Им вменяется ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги похищены при реставрации Новодевичьего монастыря, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове.