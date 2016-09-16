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Суд до 21 декабря продлил арест фигурантам "дела реставраторов"

Сюжет: Расследование "дела реставраторов" в Минкультуры РФ
Контекст
Теги: Хищения, Лефортовский суд Москвы, Москва, Россия
14:41 16/09/2016

МОСКВА, 16 сен — РАПСИ, Евгения Соколова. Лефортовский суд Москвы до 21 декабря продлил срок содержания под стражей в отношении руководителя проекта ООО «Стройкомплект» и АО «БалтСтой» Владимира Сванбека и главы ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Бориса Цагараева, фигурантов «дела реставраторов», передает корреспондент РАПСИ из суда.

В пятницу суд в закрытом режиме рассмотрел вопрос о продлении ареста в отношении обвиняемых.

В рамках «дела реставраторов» были заключены под стражу и находятся в СИЗО «Лефортово» замминистра культуры Григорий Пирумов, глава ФГУП «Центр реставрации» Олег Иванов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства Борис Мазо, глава компании «БалтСтрой» Дмитрий Сергеев, управляющий этой компании Александр Коченов, предприниматель Никита Колесников, глава ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Борис Цагараев и руководитель проекта ООО «Стройкомплект» и АО «БалтСтой» Владимир Сванбек.

Кроме того, суд наложил обеспечительный арест на счета и имущество Бориса Мазо и Григория Пирумова. Им вменяется ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги похищены при реставрации Новодевичьего монастыря, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове.

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Суд до 21 декабря продлил арест фигурантам "дела реставраторов"

14:41 16/09/2016 Лефортовский суд Москвы до 21 декабря продлил срок содержания под стражей в отношении руководителя проекта ООО «Стройкомплект» и АО «БалтСтой» Владимира Сванбека и главы ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Бориса Цагараева, фигурантов «дела реставраторов».
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