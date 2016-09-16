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Защита подозреваемого в стрельбе на свадьбе просит отпустить его под залог

Контекст
Теги: Нагатинский суд Москвы, Москва, Россия
18:23 16/09/2016

МОСКВА, 16 сен - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Защита старшего помощника прокурора Шалинского района Чечни Магомеда Гучигова, подозреваемого в стрельбе в воздух из свадебного кортежа на Каширском шоссе, просит отпустить его под залог в размере 1 миллиона рублей передает в пятницу корреспондент РАПСИ из зала Нагатинского суда Москвы, где рассматривается вопрос о мере пресечения.

Представитель следствия настаивает на удовлетворении ходатайства о заключении Гучигова под стражу.

Защита просит избрать в отношении подозреваемого меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, и, в частности, залог.

Ранее представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Александр Никитин сообщал, что сотрудниками ведомства принято к производству уголовное дело, возбужденное органами полиции, по факту хулиганских действий с применением оружия (часть 1 статьи 213 Уголовного кодекса РФ), в связи с определившимся статусом государственного служащего одного из подозреваемых в совершении названного преступления.

По версии следствия, в дневное время 11 сентября, осуществляя движение свадебным кортежем по Каширскому шоссе в городе Москве, водителями двух автомобилей из колонны были произведены многочисленные выстрелы в воздух через водительские окна.

"В тот же день по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны водители автомобилей "Порше Панамера" и "Бентли Континентал", следовавших в указанной колонне. Один из задержанных оказался сотрудником районной прокуратуры одного из регионов", - рассказал собеседник агентства.

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Защита подозреваемого в стрельбе на свадьбе просит отпустить его под залог

18:23 16/09/2016 Защита старшего помощника прокурора Шалинского района Чечни Магомеда Гучигова, подозреваемого в ­стрельбе в воздух из свадебно­го кортежа на Каширск­ом шоссе, просит отпустить его под залог в размере 1 миллиона рублей передает в пятницу корреспондент РА­ПСИ из зала Нагатинского су­да Москвы, где рассматривается вопрос о мере пресечения.
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