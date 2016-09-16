Подозреваемый в стрельбе из свадебного кортежа отпущен из зала суда

18:51 16/09/2016

МОСКВА, 16 сен - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Нагатинский суд Москвы освободил из-под стражи старшего помощника прокурора Шалинского района Чечни Магомеда Гучигова, подозреваемого в стрельбе в воздух из свадебного кортежа на Каширском шоссе, передает в пятницу корреспондент РАПСИ из зала суда.

Таким образом, суд отказался удовлетворить ходатайство следователя об аресте задержанного.

"Суд не находит достаточных оснований для удовлетворения ходатайства следствия об избрании Гучигову меры пресечения в виде содержания под стражей", — сказала судья.

Следователь в обоснование заявленного ходатайства отметил, что, учитывая наличие статуса сотрудника правоохранительных органов у Гучигова, он может оказать давление на свидетелей, которые в основном являются его родственниками.

Старший брат подозреваемого выступал на заседании в качестве свидетеля, способного подтвердить обстоятельства, характеризующие личность задержанного. Брат Гучигова положительно отзывался о подозреваемом, а также сообщил, что его супруга, ожидающая третьего ребенка, испытывает сильный стресс в связи со сложившейся ситуацией.

Гучигов возражал против удовлетворения ходатайства следствия, настаивая на том, что никаких хулиганских действий не совершал.

Защитники также не были согласны с мнением следствия. Адвокат Гучигова заявила о нарушении ряда положений уголовно-процессуального законодательства со стороны правоохранительных органов.

По мнению защитницы, у сотрудников полиции отсутствовали правовые основания для задержания, а сама процедура задержания была проведена с грубыми нарушениями. Особо подчеркивалось, что Гучигов в силу занимаемой им должности является специальным субъектом уголовного процесса, и в его отношении действуют иные положения Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Второй адвокат подозреваемого - Аркадий Амасьянц - заявил о том, что доводы следствия о причастности Гучигова к совершению хулиганских действий неубедительны. Так, на травматическом оружии, из которого производились выстрелы, отсутствуют отпечатки пальцев, при этом признаки, по которым задержанный был опознан свидетелями, вызывают сомнения.

Защитник также обращал внимание суда на то, что запрашиваемая следователем мера пресечения несоразмерна тяжести деяния, в совершении которого подозревается задержанный помощник прокурора.

"Необоснованное содержание Гучигова в ИВС на протяжении почти пяти суток после незаконного задержания, намерение следствия поместить подозреваемого под стражу по причине работы в Чечне - все это в совокупности свидетельствует о дискриминационности уголовного преследования. Складывается впечатление, что правоохранительные органы реагируют на повышенный интерес СМИ к данному делу, забыв о нормах уголовного процесса", - заявила коллега Амасьянца.

Защитники ходатайствовали об избрании альтернативной меры пресечения, предложив домашний арест по месту московской регистрации Гучигова или залог в размере одного миллиона рублей.

Ранее представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Александр Никитин сообщал, что сотрудниками ведомства принято к производству уголовное дело, возбужденное органами полиции, по факту хулиганских действий с применением оружия (пункт "а" части 1 статьи 213 Уголовного кодекса РФ), в связи с определившимся статусом государственного служащего одного из подозреваемых в совершении названного преступления.

По версии следствия, в дневное время 11 сентября, осуществляя движение свадебным кортежем по Каширскому шоссе в городе Москве, водителями двух автомобилей из колонны были произведены многочисленные выстрелы в воздух через водительские окна.

"В тот же день по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны водители автомобилей "Порше Панамера" и "Бентли Континентал", следовавших в указанной колонне. Один из задержанных оказался сотрудником районной прокуратуры одного из регионов", - рассказал собеседник агентства.