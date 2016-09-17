Суд арестовал двух сотрудников ФСБ по делу о взятке от турецкой компании

Africa Studio

22:56 16/09/2016

МОСКВА, 16 сен — РАПСИ, Людмила Кленько. Московский гарнизонный военный суд санкционировал арест двух сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) Влада Новикова и Карена Краюхина - фигурантов дела о получении 5 миллионов рублей от турецкой строительной компании Esta Construction за решение проблемы со строителями-нелегалами, сообщили РАПСИ в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу Новикова и Краюхина до 6 ноября", - сказал собеседник агентства.

Как ранее РАПСИ сообщал адвокат Дагир Хасавов, сотрудник ФСБ Краюхин и бывший сотрудник ФСБ Новиков подозреваются в совершении мошенничества в крупном размере в отношении иностранного юридического лица.

По данным следствия, в компании Esta Construction обнаружили нарушения миграционного законодательства. Следствие установило, что за работу строителей-нелегалов компанию оштрафовали на сумму более 37 миллионов рублей, юрист фирмы, чтобы не платить штраф, обратился к сотрудникам ФСБ и попросил за "вознаграждение" в 5 миллионов рублей решить вопрос с закрытием дела.

Согласно официальному сайту компании, Esta Construction основана в 2006 году в Москве Бахаттином Демирблеком и является подрядной организацией. Компания специализируется на строительстве объектов социального и бытового значения.