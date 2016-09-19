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Защита главы РАО Федотова обжаловала его продление ареста

Сюжет: Расследование дела о мошенничестве в РАО
Контекст
Теги: Мошенничество, Таганский суд Москвы, Российское авторское общество (РАО), Сергей Федотов, Москва, Россия
11:42 19/09/2016

МОСКВА, 19 сен - РАПСИ, Людмила Кленько. Защита гендиректора Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, обжаловала постановление Таганского суда Москвы о продлении его ареста, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Ксения Ляпина.

"В понедельник в суд поступили апелляционные жалобы от двух адвокатов", - сказала собеседница агентства.

Ранее Таганский суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста обвиняемого на два месяца, то есть до 17 ноября. Заседание по рассмотрению данного ходатайства проходило в закрытом режиме.

Защита обвиняемого говорит об отсутствии в действиях генерального директора РАО состава преступления и безосновательности предъявляемых ему обвинений.

Адвокаты обвиняемого также обращают внимание на то, что ранее ходатайство об изменении меры пресечения для Федотова поддержали известные культурные и общественные деятели страны. Однако Московский городской суд проигнорировал эти обращения, а также многочисленные доводы защиты и представленные основания для смягчения меры пресечения.

В конце июня Федотову было предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. Как следует из официального сообщения МВД России, сотрудниками МВД и ФСБ была выявлена мошенническая схема незаконного отчуждения имущества РАО. Ущерб, нанесённый организации, по предварительной оценке, превысил 500 миллионов рублей. Однако адвокат настаивает на том, что сумма реально причиненного ущерба составляет 297 миллионов рублей.

"Российское авторское общество" — некоммерческая общественная организация, созданная в 1993 году для коллективного управления авторскими правами. В настоящее время в ней числятся более 25 тысяч членов.

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Защита главы РАО Федотова обжаловала его продление ареста

11:42 19/09/2016 Защита гендиректора Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, обжаловала постановление Таганского суда Москвы о продлении его ареста, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Ксения Ляпина.
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