Сотрудники мясокомбината приговорены к штрафу за попытку украсть 1,4 тонны мяса

RIA Novosti

11:57 19/09/2016

МОСКВА, 19 сен - РАПСИ, Людмила Кленько. Тимирязевский суд Москвы признал двух сотрудников столичного мясоперерабатывающего комбината виновными в покушении на кражу около 1,5 тонны мяса и приговорил их к штрафу в размере 110 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

"Учитывая все обстоятельства, суд счел возможным назначить Игорю Ваценкову и Владимиру Лакусте наказание в виде штрафа в размере 110 000 рублей каждому. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, мужчины полностью раскаялись в содеянном и ходатайствовали о рассмотрении дела в особом порядке, то есть без исследования доказательств. Данное ходатайство было удовлетворено судом.

Судом и следствием установлено, Ваценков и Лакуста, будучи сотрудниками столичного перерабатывающего мясокомбината, выполняли обязанности в виде подготовки мясного сырья и укладки его в тару. Сговорившись друг с другом, обвиняемые погрузили мясное сырье в автомобиль, предназначенный для вывоза бытовых отходов, и попытались вывезти его с территории комбината. Так, общий вес похищенного составил 1456 килограммов стоимостью 383 106 рублей.