Суд прекратил производство по жалобе обвиняемого по делу об убийстве Немцова

Кирилл Рябчиков, пресс-служба Московского городского суда

13:25 19/09/2016

МОСКВА, 19 сен — РАПСИ, Евгения Соколова. Мосгорсуд прекратил производство по жалобе защиты Темирлана Эскерханова, одного из фигурантов по делу об убийстве Бориса Немцова, на отказ следствия предоставить переводчика на чеченский язык, сообщили в понедельник РАПСИ в суде.

Данное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу, что и стало причиной прекращения производства по жалобе Эскерханова.

Немцов в 1990-х годах занимал ряд высоких постов в Правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. В конце февраля 2015 года он был застрелен в центре Москвы.

По делу о его убийстве были задержаны и заключены под стражу Заур Дадаев (предполагаемый убийца), Хамзат Бахаев, который, по версии следствия, снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления, Темирлан Эскерханов, которому вменяется отслеживание маршрутов Немцова, а также братья Анзор и Шадид Губашевы. Расследование в отношении пяти задержанных уже завершено, им предъявлены обвинения в окончательной редакции.

Также продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении других неустановленных лиц.