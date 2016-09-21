Фигурант "болотного дела" Бученков останется под стражей до 2 декабря

Людмила Кленько, РАПСИ

15:04 21/09/2016

МОСКВА, 21 сен - РАПСИ, Евгения Соколова. Мосгорсуд признал законным продление срока содержания под стражей в отношении Дмитрия Бученкова, фигуранта дела о беспорядках на Болотной площади в мае 2012 года, сообщила в среду РАПСИ адвокат Светлана Сидоркина.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу адвоката обвиняемого и признал законным постановление Басманного суда Москвы от 29 августа 2016 года, согласно которому Бученков останется под стражей до 2 декабря текущего года.

Бученков обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках) и частью 1 статьи 318 УК РФ (применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).

Как сообщалось ранее, Бученков отрицает вину в инкриминируемых ему преступлениях и утверждает, что во время шествия на Болотной площади 6 мая 2012 года его не было в городе.

Согласованные с властями шествие по Якиманке и митинг на Болотной площади в 2012 году вылились в беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали десятки человек, более 400 демонстрантов были задержаны.

Организаторы беспорядков — Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев — получили по 4,5 года колонии, рядовые участники приговорены к меньшим срокам.

Несколько фигурантов были амнистированы, а один направлен на принудительное психиатрическое лечение. Сторонники осужденных считают, что беспорядки были спровоцированы полицией.