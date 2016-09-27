Суд 6 октября проверит законность продления ареста Никандрова и его подельников

Евгения Соколова, РАПСИ

13:54 27/09/2016

МОСКВА, 27 сен — РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд 6 октября проверит законность продления ареста заместителя руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Москве генерала Дениса Никандрова и двух других фигурантов дела о получении взятки в особо крупном размере, сообщила РАПСИ пресс-секретарь Екатерина Краснова.

"Апелляционные жалобы защиты на постановления суда о продлении срока содержания под стражей назначены к рассмотрению в Мосгорсуде на 6 октября", — сказала собеседница агентства.

Помимо генерала Никандрова в рамках дела были заключены под стражу глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов. Решением суда арест всех фигурантов дела по ходатайству следователя Федеральной службы безопасности (ФСБ) продлён до 19 декабря 2016 года.

Никандров и его коллеги из СК РФ были задержаны ФСБ РФ в рамках уголовного дела о вымогательстве 8 миллионов рублей, фигурантом которого является "вор в законе" Захарий Калашов, также известный в криминальном мире как Шакро Молодой.