Суд 2 ноября рассмотрит иск бывшего адвоката Полонского о взыскании 2 млн руб

14:17 27/09/2016

МОСКВА, 27 сен — РАПСИ, Людмила Кленько. Савеловский суд Москвы 2 ноября рассмотрит иск адвоката Дианы Татосовой, ранее представлявшей интересы бизнесмена Сергея Полонского, к его супруге Ольге Дерипаско (Полонской) и СМИ о защите чести и достоинства, и компенсации морального вреда на общую сумму два миллиона рублей, сообщил РАПСИ представитель ответчика.

"Рассмотрение иска по существу назначено на 2 ноября", — сказал собеседник агентства.

Татосова защищала интересы Полонского в период с марта по ноябрь 2013 года. Как следует из иска, в мае 2015 года была произведена депортация Полонского в Россию (из Камбоджи, в рамках уголовного дела о мошенничестве — РАПСИ), в связи с чем в СМИ "последовал ряд новостных сюжетов и программ на разные вариации данной темы".

Так, в мае прошлого года в эфире телеканала "Россия-1", сообщает Татосова, вышла передача "Каникулы строгого режима. Специальный репортаж Анны Афанасьевой", а на телеканале "НТВ" — "Новые русские сенсации. Женский приговор олигарху". В программах ответчик Дерипаско (Полонская), указывает истец, публично опорочила её доброе имя и деловую репутацию, употребив ложные и унижающие выражения. Как следует из иска, ответчик обвинила адвоката в мошенничестве, предательстве и шпионаже, а также в связях с Полонским. При этом, сообщает адвокат, в отношении неё за период учебы и трудовой деятельности не поступали жалобы, выговоры или иные дисциплинарные взыскания.

По мнению заявителя, распространенные ответчиком сведения являются клеветой, не соответствуют действительности, подрывают профессиональные качества и крайне негативно характеризуют деловую репутацию. Более того, в результате незаконных действий ответчика клиент расторгнул с Татосовой договор об оказании юридических услуг.

Заявитель просит суд обязать ответчика Дерипаско (Полонскую) дать опровержение, а соответчиков ФГУП "ВГТРК" и АО "Телекомпания НТВ" произвести аналогичную телепередачу и транслировать её в эфир наряду с ответом истца в опровергающем выпуске, взыскать с Дерипаски компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей и 500 тысяч рублей, с соответчиков — 500 тысяч рублей и 700 тысяч рублей соответственно, а также удалить программу с канала YouTube.

Бизнесмен обвиняется в крупном мошенничестве на 2,6 миллиарда рублей при строительстве двух жилых комплексов. По решению Пресненского суда Москвы в августе уголовное дело в отношении Полонского было возвращено в прокуратуру. Постановление суда обжаловано обеими сторонами и в силу пока не вступило.

В августе прошлого года Полонский в ходе рассмотрения апелляционной жалобы на свой арест сделал предложение своей возлюбленной Ольге Дерипаско, в июне этого года стало известно, что пара зарегистрировала отношения в СИЗО "Матросская тишина".