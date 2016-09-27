Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
27/09/2016 16:54
Премия Рунета-2013

Московские суды

Новости

Версия для печати

Суд 2 ноября рассмотрит иск бывшего адвоката Полонского о взыскании 2 млн руб

Сюжет: Дело Сергея Полонского
Контекст
Теги: Защита чести, достоинства и деловой репутации, Савеловский суд Москвы, Сергей Полонский, Москва, Россия
14:17 27/09/2016

МОСКВА, 27 сен — РАПСИ, Людмила Кленько. Савеловский суд Москвы 2 ноября рассмотрит иск адвоката Дианы Татосовой, ранее представлявшей интересы бизнесмена Сергея Полонского, к его супруге Ольге Дерипаско (Полонской) и СМИ о защите чести и достоинства, и компенсации морального вреда на общую сумму два миллиона рублей, сообщил РАПСИ представитель ответчика.

"Рассмотрение иска по существу назначено на 2 ноября", — сказал собеседник агентства.

Татосова защищала интересы Полонского в период с марта по ноябрь 2013 года. Как следует из иска, в мае 2015 года была произведена депортация Полонского в Россию (из Камбоджи, в рамках уголовного дела о мошенничестве — РАПСИ), в связи с чем в СМИ "последовал ряд новостных сюжетов и программ на разные вариации данной темы".

Так, в мае прошлого года в эфире телеканала "Россия-1", сообщает Татосова, вышла передача "Каникулы строгого режима. Специальный репортаж Анны Афанасьевой", а на телеканале "НТВ" — "Новые русские сенсации. Женский приговор олигарху".  В программах ответчик Дерипаско (Полонская), указывает истец, публично опорочила её доброе имя и деловую репутацию, употребив ложные и унижающие выражения. Как следует из иска, ответчик обвинила адвоката в мошенничестве, предательстве и шпионаже, а также в связях с Полонским. При этом, сообщает адвокат, в отношении неё за период учебы и трудовой деятельности не поступали жалобы, выговоры или иные дисциплинарные взыскания.

По мнению заявителя, распространенные ответчиком сведения являются клеветой, не соответствуют действительности, подрывают профессиональные качества и крайне негативно характеризуют деловую репутацию. Более того, в результате незаконных действий ответчика клиент расторгнул с Татосовой договор об оказании юридических услуг.

Заявитель просит суд обязать ответчика Дерипаско (Полонскую) дать опровержение, а соответчиков  ФГУП "ВГТРК" и АО "Телекомпания НТВ" произвести аналогичную телепередачу и транслировать её  в эфир наряду с  ответом истца в опровергающем выпуске, взыскать с Дерипаски компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей и 500 тысяч рублей, с соответчиков — 500 тысяч рублей и 700 тысяч рублей соответственно, а также удалить программу с канала YouTube.

Бизнесмен обвиняется в крупном мошенничестве на 2,6 миллиарда рублей при строительстве двух жилых комплексов. По решению Пресненского суда Москвы в августе  уголовное дело в отношении Полонского было возвращено в прокуратуру. Постановление суда обжаловано обеими сторонами и в силу пока не вступило.

В августе прошлого года Полонский в ходе рассмотрения апелляционной жалобы на свой арест сделал предложение своей возлюбленной Ольге Дерипаско, в июне этого года стало известно, что пара зарегистрировала отношения в  СИЗО "Матросская тишина".

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Суд 2 ноября рассмотрит иск бывшего адвоката Полонского о взыскании 2 млн руб

14:17 27/09/2016 Савеловский суд Москвы 2 ноября рассмотрит иск адвоката Дианы Татосовой, ранее представлявшей интересы бизнесмена Сергея Полонского, к его супруге Ольге Дерипаско (Полонской) и СМИ о защите чести и достоинства, и компенсации морального вреда на общую сумму два миллиона рублей, сообщил РАПСИ представитель ответчика.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Глава таможни "Внуково" останется под арестом по делу о контрабанде

16:11 27/09/2016 Мосгорсуд признал законным продление срока ареста заместителя начальника таможенного поста аэропорта "Внуково" Вячеслава Лацких, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Мосгорсуд признал законным арест полковника МВД Захарченко

13:16 27/09/2016 Мосгорсуд признал законным арест врио начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, воспрепятствовании производству предварительного расследования и получении взятки в особо крупном размере, передает во вторник корреспондент РАПСИ из зала суда.

Ярошенко согласился на выдачу в РФ из США — СМИ

14:17 27/09/2016 Адвокат, представляющий интересы российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего двадцатилетний срок заключения в США, заявил, что его подзащитный подписал согласие на экстрадицию в Россию, сообщает во вторник американское издание RFE/RL.
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера