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Мосгорсуд продлил срок ареста обвиняемому в торговле оружием майору полиции

Теги: Незаконный оборот оружия, Московский городской суд, Москва, Россия
09:51 28/09/2016

МОСКВА, 28 сен - РАПСИ. Московский городской суд продлил до 2 декабря срок содержания под стражей в отношении оперуполномоченного одного из отделов оперативно-розыскной части Главного управления Министерства внутренних дел (МВД) России по Москве майора полиции Андрея Ховякова, обвиняемого за незаконное приобретение, сбыт, хранение огнестрельного оружия и его боеприпасов, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Таким образом, Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения в отношении обвиняемого. Ховяков содержится под стражей в СИЗО уже более года.

Ранее Следственный комитет (СК) РФ сообщал, что следственными органами столичного главка было возбуждено уголовное дело в отношении  34-летнего оперуполномоченного одного из отделов оперативно-розыскной части ГУ МВД России по Москве майора полиции Ховякова.

По версии следствия, в период с мая по июнь 2015 года Ховяков через своих коллег реализовывал огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, а также холодное оружие, похищенное неустановленными лицами во время оперативно-розыскных мероприятий.

Задержанному майору полиции было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 222 Уголовного кодекса РФ (незаконное приобретение, сбыт, хранение огнестрельного оружия и его боеприпасов).

Пресненский суд Москвы 30 июля 2015 года избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу, удовлетворив ходатайство следователя ГСУ СК РФ по Москве.

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Мосгорсуд продлил срок ареста обвиняемому в торговле оружием майору полиции

09:51 28/09/2016 Московский городской суд продлил до 2 декабря срок содержания под стражей в отношении оперуполномоченного одного из отделов оперативно-розыскной части Главного управления Министерства внутренних дел (МВД) России по Москве майора полиции Андрея Ховякова, обвиняемого за незаконное приобретение, сбыт, хранение огнестрельного оружия и его боеприпасов, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
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