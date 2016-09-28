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Сформирована коллегия из 22 присяжных по делу об убийстве Немцова — адвокат

Сюжет: Расследование убийства Бориса Немцова
Контекст
Теги: Суд присяжных, Убийство, Московский окружной военный суд, Борис Немцов, Москва, Россия
17:04 28/09/2016

МОСКВА, 28 сен — РАПСИ, Людмила Кленько. Московский окружной военный суд в среду сформировал коллегию присяжных заседателей, состоящую из 22 человек, по уголовному делу об убийстве Бориса Немцова, сообщил РАПСИ адвокат семьи политика Вадим Прохоров.

"Судья принял решение сформировать коллегию присяжных из 12 основных и 10 запасных, "учитывая характер дела" (что имеется в виду — не пояснил). Таким образом, всего оказалось 22 присяжных заседателя", — сказал собеседник агентства.

На скамье подсудимых Заур Дадаев, Шадид Губашев, Анзор Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев, обвиняемые в совершении убийства по найму в составе организованной группы и незаконном приобретении, ношении, перевозке и хранении огнестрельного оружия.

По версии следствия, в конце сентября 2014 года Руслан Мухудинов и иные лица предложили Беслану Шаванову, Дадаеву, Анзору и Шадиду Губашевым, Бахаеву и Эскерханову за денежное вознаграждение в сумме не менее 15 миллионов рублей совершить убийство Немцова. Перечисленные лица согласились с предложенными условиями и, объединившись в организованную группу, начали планирование преступления.

Следствие утверждает, что участники группы тщательно готовились к совершению убийства: изучали образ жизни Немцова, места его проживания и частого пребывания, вели скрытое наблюдение за ним и, исходя из этого, выбирали способ и место нападения, необходимое соответствующие оружие, транспорт, средства связи, определяли способы и маршруты отхода с места преступления.

В рамках расследования следователям удалось восстановить хронологию событий в день убийства Немцова. Так, 27 февраля прошлого года около 11 часов Дадаев, имея при себе оружие для стрельбы патронами калибра 9-мм, совместно с Анзором Губашевым и Шавановым прибыли к жилому дому по улице Малая Ордынка, где проживал Немцов, с целью проведения за ним скрытого наблюдения и возможного совершения его последующего убийства.

"Примерно в 21 час 45 минут этого же дня, когда Немцов на автомобиле направлялся к ГУМу, члены организованной группы проследовали за ним и продолжили слежку. После того, как Немцов со своей знакомой Анной Дурицкой покинули здание универмага и пошли в сторону дома, Шаванов и Губашев дали сигнал Дадаеву о наличии подходящих условий для совершения убийства потерпевшего и о маршруте его движения. Примерно в 23 часа 31 минуту Дадаев, следуя за Немцовым и Дурицкой по пешеходной дорожке Большого Москворецкого моста, из имевшегося у него оружия произвел не менее 6 выстрелов в Немцова. От полученных ранений он скончался на месте", — сообщал официальный представитель СК Владимир Маркин.

В момент совершения преступления Анзор Губашев и Шаванов, находясь в автомобиле, контролировали прилегающую к месту убийства территорию с целью своевременного предупреждения о возникновении для них опасности, в том числе о неожиданном появлении сотрудников правоохранительных органов, установило следствие.

"После исполнения заказа Дадаев, Шаванов и Анзор Губашев незамедлительно скрылись. В дальнейшем Мухудинов, Шадид Губашев, Эскерханов, Бахаев и иные лица помогали троим соучастникам скрываться от правоохранительных органов, способствовали их скорейшему выезду за пределы московского региона", — сообщал Маркин.

Уголовное преследование Шаванова в ноябре 2015 года прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи с его смертью при самоподрыве в ходе задержания в городе Грозном.

Расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении заказчика и организатора убийства Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, а также в отношении иных неустановленных лиц продолжается.

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Сформирована коллегия из 22 присяжных по делу об убийстве Немцова — адвокат

17:04 28/09/2016 Московский окружной военный суд в среду сформировал коллегию присяжных заседателей, состоящую из 22 человек, по уголовному делу об убийстве политика Бориса Немцова, сообщил РАПСИ адвокат семьи политика Вадим Прохоров.
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