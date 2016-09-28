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Дело основателя "Смотра.ру" Китуашвили о клевете на полицейских дошло до суда

Контекст
Теги: Защита чести, достоинства и деловой репутации, Клевета, Следственный комитет РФ, Эрик Китуашвили, Москва, Россия
14:52 28/09/2016

МОСКВА, 28 сен - РАПСИ, Людмила Кленько. Уголовного дело в отношении основателя автомобильного сообщества "Смотра.ру", видеоблогера Эрика "Давидовича" Китуашвили о клевете на полицейских с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Москвы для рассмотрения по существу, сообщила РАПСИ старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) РФ Юлия Иванова.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Эрика Китуашвили. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьей 128.1 УК РФ (клевета, соединенная с обвинением лиц в совершении тяжких или особо тяжких преступлений)... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 22 февраля этого года в зале Тверского суда Москвы Китуашвили публично заявил, что некоторые руководители подразделений ГУ МВД по Москве совместно дали особо крупную взятку руководителю главка за назначение их на замещаемые должности.  После случившегося, в отношении Китуашвили было возбуждено уголовное дело о клевете, а начальником Управления ГИБДД Главного управления МВД России по городу Москве Виктором Коваленко, начальником Главного управления МВД России по городу Москве Анатолием Якуниным и полковником полиции, возглавляющим шестой спецбатальон ДПС Москвы, Константином Васюты было подано в Бутырский суд Москвы исковое заявление о признании вышеупомянутых высказываний порочащими честь и достоинство правоохранителей.

Представитель Китуашвили в ходе судебного заседания по рассмотрению искового заявления настаивал на том, что высказывания его подзащитного являются личным убеждением и были высказаны им в форме оценочного суждения.

Целью данного иска, как рассказал РАПСИ представитель заявителей, было признание высказываний Китуашвили порочащими честь и достоинство сотрудников полиции. "В своих требованиях мы не указывали возмещение морального ущерба, нам важно было доказать именно порочащий характер высказываний ответчика", — сказал он.

Китуашвили обвиняется по трем эпизодам мошенничества: один касается инсценировки хищения трех застрахованных автомобилей — Lexus LS430, Mercedes SL 55 AMG, BMW М5 — и получения за них по ложным документам страхового возмещения. Второе обвинение предъявлено в легализации денежных средств, полученных от страховой компании, третье — по инсценировке угона с Каргопольской улицы в Москве BMW 745i и получению за автомобиль 1,2 миллиона рублей страховых выплат.

Общий ущерб полицейские оценивают в сумму около 10 миллионов рублей. На данный момент нахождение похищенных средств не установлено. Сам блогер давать показания по делу отказался, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ. Вину он не признает и заявляет, что арест связан с его расследованиями о коррупции в ГИБДД.

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Дело основателя "Смотра.ру" Китуашвили о клевете на полицейских дошло до суда

14:52 28/09/2016 Уголовного дело в отношении основателя автомобильного сообщества "Смотра.ру", видеоблогера Эрика "Давидовича" Китуашвили о клевете на полицейских с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Москвы для рассмотрения по существу, сообщила РАПСИ старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) РФ Юлия Иванова.
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