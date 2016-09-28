Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
28/09/2016 19:07
Премия Рунета-2013

Московские суды

Новости

Версия для печати

Суд в Москве увеличил срок лишения свободы до 25 лет одному из лидеров ОПГ

Контекст
Теги: Организованная преступность, Покушение на убийство, Убийство, Генеральная прокуратура РФ, Никулинский суд Москвы, Москва, Россия
17:49 28/09/2016

МОСКВА, 28 сен — РАПСИ. Никулинский суд Москвы признал одного из руководителей «ореховско-медведковской» организованной преступной группы Андрея Пылева виновным в совершении ряда убийств и приговорил его к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Пылев был осужден за совершение преступлений, предусмотренных пунктами «а», «н» статьи 102 Уголовного кодекса РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц), а также пунктами. «а», «е», «ж», «з» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, организованной группой, сопряженное с бандитизмом).

Судом было установлено, что Пылев являлся одним из руководителей «ореховско-медведковского» преступного сообщества и входившей в него так называемой «медведковской» устойчивой вооруженной группы.

Генпрокуратура отмечает, что в 1995–2001 годах осужденный совершил ряд особо тяжких преступлений, среди которых 8 убийств и 4 покушения на убийство как столичных предпринимателей, так и лидеров различных преступных группировок.

Ранее за руководство бандой и убийство 5 человек в ее составе Московский городской суд приговорил Пылева к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. С учетом позиции государственных обвинителей прокуратуры города Москвы и Никулинской межрайонной прокуратуры, в результате присоединения к наказанию, назначенному по предыдущему приговору, Никулинский суд Москвы приговорил Пылева к 25 годам колонии строгого режима.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Суд в Москве увеличил срок лишения свободы до 25 лет одному из лидеров ОПГ

17:49 28/09/2016 Никулинский суд Москвы признал одного из руководителей «ореховско-медведковской» организованной преступной группы Андрея Пылева виновным в совершении ряда убийств и приговорил его к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Сформирована коллегия из 22 присяжных по делу об убийстве Немцова — адвокат

17:04 28/09/2016 Московский окружной военный суд в среду сформировал коллегию присяжных заседателей, состоящую из 22 человек, по уголовному делу об убийстве политика Бориса Немцова, сообщил РАПСИ адвокат семьи политика Вадим Прохоров.

JIT публикует предварительные результаты расследования катастрофы МН-17

17:25 28/09/2016 Прокуратура Нидерландов разместила в среду на своем официальном сайте пресс-релиз Объединенной следственной группы (Joint Investigative Team, JIT), в котором представлены предварительные результаты уголовного дела о катастрофе Боинга Малазийских Авиалиний МН-17 на Украине в июле 2014 года.

Для анонимных информаторов в ЕС запускается сервис EULeaks

18:13 28/09/2016 Желающие сообщить о правонарушениях на территории Евросоюза, передать сведения или документы, которые могут помочь пресечь эти нарушения, смогут воспользоваться специальным сервисом EULeaks, на котором гарантируется анонимность обращений, говорится на сайте фракции Европейского парламента «Зелёные - Европейский свободный альянс», выступившей автором инициативы.
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера