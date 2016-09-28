Суд в Москве увеличил срок лишения свободы до 25 лет одному из лидеров ОПГ

17:49 28/09/2016

МОСКВА, 28 сен — РАПСИ. Никулинский суд Москвы признал одного из руководителей «ореховско-медведковской» организованной преступной группы Андрея Пылева виновным в совершении ряда убийств и приговорил его к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Пылев был осужден за совершение преступлений, предусмотренных пунктами «а», «н» статьи 102 Уголовного кодекса РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц), а также пунктами. «а», «е», «ж», «з» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, организованной группой, сопряженное с бандитизмом).

Судом было установлено, что Пылев являлся одним из руководителей «ореховско-медведковского» преступного сообщества и входившей в него так называемой «медведковской» устойчивой вооруженной группы.

Генпрокуратура отмечает, что в 1995–2001 годах осужденный совершил ряд особо тяжких преступлений, среди которых 8 убийств и 4 покушения на убийство как столичных предпринимателей, так и лидеров различных преступных группировок.

Ранее за руководство бандой и убийство 5 человек в ее составе Московский городской суд приговорил Пылева к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. С учетом позиции государственных обвинителей прокуратуры города Москвы и Никулинской межрайонной прокуратуры, в результате присоединения к наказанию, назначенному по предыдущему приговору, Никулинский суд Москвы приговорил Пылева к 25 годам колонии строгого режима.