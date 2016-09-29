Фигуранты дела о выводе 1,1 млрд руб из России останутся под домашним арестом

Евгения Соколова, РАПСИ

15:57 29/09/2016

МОСКВА, 29 сен — РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд до 25 декабря продлил домашний арест Олега Логинова и Алексея Подгорного — фигурантов дела о выводе более 1,1 миллиарда рублей, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

"Суд постановил продлить домашний арест Логинова и Подгорного на срок до 25 декабря 2016 года", — сказал собеседник агентства.

По данным Генпрокуратуры РФ, фигурантами данного дела являются также Василий Шайкин, Вера Шмыкова, Иван Карпинчик, Сергей Лазенюк, Андрей Зачетнов и Денис Морозов. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

По версии следствия, Шайкин организовал преступную группу, которая в период с сентября 2013 года по август 2014 года вывела из Российской Федерации за рубеж более 1,1 миллиарда рублей. Для этого сообщники предоставляли агентам валютного контроля (российским кредитным организациям) недостоверную информацию об основаниях денежных переводов, включая внешнеэкономические контракты с нерезидентами, исполнить которые обвиняемые не намеревались.

