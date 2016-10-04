Водитель Немцова не смог опознать предполагаемого киллера Дадаева

13:37 04/10/2016

МОСКВА, 4 окт — РАПСИ, Евгения Соколова. Водитель политика Бориса Немцова Сергей Агеев заявил, что не замечал слежки за ним перед убийством и не смог опознать предполагаемого киллера Заура Дадаева, сообщили РАПСИ в Московском окружном военном суде, где во вторник исследуются доказательства по делу.

На просьбу адвоката опознать Дадаева свидетель Агеев ответил, что не видел его. Также ему не известно об угрозах или покушениях.

Он отметил, что работал водителем Немцова 17 лет и рассказал суду о распорядке его дня, работе и квартире. По его словам, двор дома, где у него была квартира, охранялся, и посторонние люди без ключа не могли пройти туда.

"Он не любил ездить по Москве, по центру предпочитал ходить пешком. По Москворецкому мосту (место убийства) часто пешком ходил", — пояснил свидетель.

Агеев добавил, что в день убийства у него был отгул, и работал второй водитель. От него он и узнал о произошедшем. "Он позвонил и коротко сказал: "Немцова убили". Каких-либо деталей он сам не знал", — сказал свидетель.

Он пояснил, что второго водителя Немцов также на тот момент отпустил и об убийстве ему сообщила подруга политика Анна Дурицкая.

"Это девушка Бориса Немцова, проживающая в Киеве, гражданка Украины. Встречались они два года, виделись примерно раз в месяц", — пояснил водитель.

На прошлой неделе суд сформировал коллегию присяжных заседателей по делу, состоящую из 22 человек. На скамье подсудимых Заур Дадаев, Шадид Губашев, Анзор Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев, обвиняемые в совершении убийства по найму в составе организованной группы и незаконном приобретении, ношении, перевозке и хранении огнестрельного оружия.

По версии следствия, в конце сентября 2014 года Руслан Мухудинов и иные лица предложили Беслану Шаванову, Дадаеву, Анзору и Шадиду Губашевым, Бахаеву и Эскерханову за денежное вознаграждение в сумме не менее 15 миллионов рублей совершить убийство Немцова. Перечисленные лица согласились с предложенными условиями и, объединившись в организованную группу, начали планирование преступления.

Следствие утверждает, что участники группы тщательно готовились к совершению убийства: изучали образ жизни Немцова, места его проживания и частого пребывания, вели скрытое наблюдение за ним и, исходя из этого, выбирали способ и место нападения, необходимое соответствующие оружие, транспорт, средства связи, определяли способы и маршруты отхода с места преступления.

В рамках расследования следователям удалось восстановить хронологию событий в день убийства Немцова. Так, 27 февраля прошлого года около 11 часов Дадаев, имея при себе оружие для стрельбы патронами калибра 9-мм, совместно с Анзором Губашевым и Шавановым прибыли к жилому дому по улице Малая Ордынка, где проживал Немцов, с целью проведения за ним скрытого наблюдения и возможного совершения его последующего убийства.

"Примерно в 21 час 45 минут этого же дня, когда Немцов на автомобиле направлялся к ГУМу, члены организованной группы проследовали за ним и продолжили слежку. После того, как Немцов со своей знакомой Анной Дурицкой покинули здание универмага и пошли в сторону дома, Шаванов и Губашев дали сигнал Дадаеву о наличии подходящих условий для совершения убийства потерпевшего и о маршруте его движения. Примерно в 23 часа 31 минуту Дадаев, следуя за Немцовым и Дурицкой по пешеходной дорожке Большого Москворецкого моста, из имевшегося у него оружия произвел не менее 6 выстрелов в Немцова. От полученных ранений он скончался на месте", — сообщал официальный представитель СК Владимир Маркин.

В момент совершения преступления Анзор Губашев и Шаванов, находясь в автомобиле, контролировали прилегающую к месту убийства территорию с целью своевременного предупреждения о возникновении для них опасности, в том числе о неожиданном появлении сотрудников правоохранительных органов, установило следствие.

"После исполнения заказа Дадаев, Шаванов и Анзор Губашев незамедлительно скрылись. В дальнейшем Мухудинов, Шадид Губашев, Эскерханов, Бахаев и иные лица помогали троим соучастникам скрываться от правоохранительных органов, способствовали их скорейшему выезду за пределы московского региона", — сообщал Маркин.

Уголовное преследование Шаванова в ноябре 2015 года прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи с его смертью при самоподрыве в ходе задержания в городе Грозном.

Расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении заказчика и организатора убийства Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, а также в отношении иных неустановленных лиц продолжается.