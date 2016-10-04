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Суд отказал защите в допросе экспертов по делу о гонках на Gelandewagen

Контекст
Теги: Гагаринский суд Москвы, Москва, Россия
14:50 04/10/2016

МОСКВА, 4 окт — РАПСИ, Евгения Соколова. Гагаринский суд Москвы отказал защите в вызове для допроса следователя и экспертов по делу о гонках на Gelandewagen сына вице-президента «Лукойла» Руслана Шамсуарова и других фигурантов, сообщили РАПСИ в суде, где сегодня начался допрос подсудимых по делу.

Защитники Шамсуарова, полагая, что некоторые материалы дела имеют признаки фальсификации, просили вызвать в суд следователя, возбудившего уголовное дело, и экспертов для допроса их в качестве свидетелей. Адвокаты утверждают, что назначенная по делу комплексная психолого-лингвистическая экспертиза была начата на час раньше, чем возбуждено само дело.

"Постановление о возбуждении уголовного дела в Москве датировано часом позже, чем начата комплексная экспертиза по нему в Курске", - сказал адвокат Шамсуарова.

Также защита заказала криминологам проверку подписей экспертов. "Визуально подписи экспертов разительно отличаются от более 40 подписей этих же экспертов, поставленных под другими документами", - сказал защитник, отметив, что вероятно подписи могли быть поставлены другим лицом.

Судья Ольга Зельдина отказала в их допросе, не увидев в этом необходимости на данной стадии судебного следствия.

Как следует из материалов дела, 22 мая Абдувахоб Маджидов, Шамсуаров и ВикторУсков, осуществляя движение по Ленинскому проспекту в сторону МКАД, грубо нарушили правила дорожного движения на автомобиле Mercedes-Benz, являющимся источником повышенной опасности, которым возможно причинить вред здоровью человека.

По версии следствия, молодые люди, осознавая, что их действия пытаются пресечь сотрудники ДПС, осуществляющие их преследование на служебном автотранспорте со специальными опознавательными знаками и сигналами, продолжали совершать опасные маневры, создающие реальную угрозу жизни и здоровью сотрудников полиции. При этом обвиняемые вели видеозапись происходящего и, придав максимальную публичность своим действиям, транслировали ее в сети Интернет, сопровождая свои действия оскорбительными высказываниями в адрес сотрудников полиции.

По сообщению СК, в ходе расследования уголовного дела также установлен четвертый соучастник преступления, им оказался 20-летний житель столицы, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство в связи с его розыском.

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Суд отказал защите в допросе экспертов по делу о гонках на Gelandewagen

14:50 04/10/2016 Гагаринский суд Москвы отказал защите в вызове для допроса следователя и экспертов по делу о гонках на Gelandewagen сына вице-президента «Лукойла» Руслана Шамсуарова и других фигурантов, сообщили РАПСИ в суде, где сегодня начался допрос подсудимых по делу.
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