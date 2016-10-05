Президиум Мосгорсуда не рассмотрит кассационную жалобу активиста Дадина

flickr.com/Фото Москвы Moscow-Live.ru

14:54 05/10/2016

МОСКВА, 5 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу оппозиционного активиста Ильдара Дадина, который первым в стране получил реальный срок за неоднократное нарушения порядка на митингах, говорится на сайте суда.

"Отказано в удовлетворении", - говорится в определении суда на сайте.

Дадин четырежды задерживался полицией за нарушения порядка проведения митингов, в последний раз — 5 декабря 2014 года. Активист каждый раз привлекался к административной ответственности. Однако, согласно недавно вступившим в силу поправкам в законодательство, неоднократное нарушение теперь влечет уголовное преследование. Санкция статьи УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Басманный суд Москвы приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, хотя прокурор настаивал на двух годах. Однако апелляционная коллегия Мосгорсуда снизила наказание до двух лет и шести месяцев заключения.

