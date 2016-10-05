Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
05/10/2016 18:30
Премия Рунета-2013

Московские суды

Новости

Версия для печати

Президиум Мосгорсуда не рассмотрит кассационную жалобу активиста Дадина

Контекст
Теги: Акции протеста, Московский городской суд, Игорь Дадин, Москва, Россия
14:54 05/10/2016

МОСКВА, 5 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу оппозиционного активиста Ильдара  Дадина, который первым в стране получил реальный срок за неоднократное нарушения порядка на митингах, говорится на сайте суда.

"Отказано в удовлетворении", - говорится в определении суда на сайте.

Дадин четырежды задерживался полицией за нарушения порядка проведения митингов, в последний раз — 5 декабря 2014 года. Активист каждый раз привлекался к административной ответственности. Однако, согласно недавно вступившим в силу поправкам в законодательство, неоднократное нарушение теперь влечет уголовное преследование. Санкция статьи УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Басманный суд Москвы приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, хотя прокурор настаивал на двух годах. Однако апелляционная коллегия Мосгорсуда снизила наказание до двух лет и шести месяцев заключения.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Президиум Мосгорсуда не рассмотрит кассационную жалобу активиста Дадина

14:54 05/10/2016 Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу оппозиционного активиста Ильдара Дадина, который первым в стране получил реальный срок за неоднократное нарушения порядка на митингах, говорится на сайте суда.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Суд взыскал с "Татфондбанка" более 15 млрд руб в пользу банка "Советский"

16:41 05/10/2016 Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти удовлетворил заявление бывшего бенефициара АО «Банк «Советский» Александра Теплякова о взыскании с ПАО «Татфондбанк» более 15,1 миллиарда рублей в пользу банка «Советский», говорится в решении суда.

Эрмитаж подал иск в суд к Военно-промышленному банку на 3,1 млн руб

15:49 05/10/2016 Государственный Эрмитаж подал заявление в Арбитражный суд Москвы о взыскании с Военно-промышленного банка (ВПБ) 3,1 миллиона рублей, говорится в определении суда.

Прокурор просит 9 и 10 лет колонии для экс-студентов МАДИ

13:35 05/10/2016 Прокурор просит суд приговорить к 9 и 10 годам заключения в колонии строго режима студентов Льва Каменецкого и Станислава Соболевского по уголовному делу о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 18-летней девушки на вечеринке-посвящении в студенты Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ).
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера