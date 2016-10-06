Мосгорсуд оставил под арестом замглавы столичного СК Никандрова

16:17 06/10/2016

МОСКВА, 6 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд признал законным постановление Лефортовского суда Москвы о продлении ареста заместителя начальника столичного главка Следственного комитета (СК) РФ генерала Дениса Никандрова, задержанного ранее Федеральной службой безопасности (ФСБ) по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

"Постановление суда первой инстанции оставлено без изменений", - сказала собеседница агентства.

Мосгорсуд в четверг также рассмотрел апелляционные жалобы защиты на продление ареста главы Управления собственной безопасности (УСБ) СК РФ Михаила Максименко и его заместителя Александра Ламонова, оставив постановление Лефортовского суда без изменения.

Лефортовский суд ранее вынес постановления о продлении до 19 декабря срока содержания под стражей в отношении Никандрова, Максименко, а также Ламонова.

Как сообщается на официальном сайте ФСБ РФ, по согласованию с Председателем СК РФ, ведомством совместно с СК по возбужденному уголовному делу осуществляются мероприятия в отношении ряда сотрудников Следственного комитета РФ по фактам превышения ими должностных полномочий, а также получения взяток от представителей криминального сообщества. По месту жительства и работы фигурантов дела проводятся обыски.

Никандров и его коллеги из СК РФ были задержаны ФСБ РФ в рамках уголовного дела о вымогательстве 8 миллионов рублей, фигурантом которого является "вор в законе" Захарий Калашов, также известный в криминальном мире как Шакро Молодой.