Мосгорсуд признал законным продление ареста главы УСБ СКР Максименко

Евгения Соколова, РАПСИ

12:19 06/10/2016

МОСКВА, 6 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд отклонил жалобу защиты главы управления собственной безопасности Следственного комитета (СК) РФ Михаила Максименко — фигуранта дела о получении взятки в особо крупном размере — на постановление Лефортовского суда Москвы о продлении его ареста, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Как сообщалось ранее, в четверг Мосгорсуд также решит вопрос о законности продления ареста третьего фигуранта дела, заместителя руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве генерала Дениса Никандрова, а также заместителя руководителя Управления собственной безопасности СК РФ Александра Ламонова.



Лефортовский суд 12 и 13 сентября удовлетворил ходатайство следователя Федеральной Службы Безопасности (ФСБ) о продлении срока содержания обвиняемых под стражей на срок до 19 декабря.

Как сообщается на официальном сайте ФСБ РФ, по согласованию с Председателем СК РФ, ведомством совместно с СК по возбужденному уголовному делу осуществляются мероприятия в отношении ряда сотрудников Следственного комитета РФ по фактам превышения ими должностных полномочий, а также получения взяток от представителей криминального сообщества. По месту жительства и работы подозреваемых проводятся обыски.

Никандров и его коллеги из СК РФ были задержаны ФСБ РФ в рамках уголовного дела о вымогательстве 8 миллионов рублей, фигурантом которого является "вор в законе" Захарий Калашов, также известный в криминальном мире как Шакро Молодой.