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Суд оставил под стражей заместителя главы УСБ СКР Ламонова

Сюжет: Коррупционный скандал в СК РФ
Контекст
Теги: Коррупция, Прокуратура и следствие, Следственный комитет РФ, Московский городской суд, Александр Ламонов, Москва, Россия
13:30 06/10/2016

МОСКВА, 6 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд отклонил жалобу защиты заместителя главы управления собственной безопасности Следственного комитета (СК) РФ Александра Ламонова — фигуранта дела о получении взятки в особо крупном размере — на постановление Лефортовского суда Москвы о продлении ареста, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

"Суд постановил оставить без изменения решение суда первой инстанции", — сказала собеседница агентства.

Как сообщалось ранее, в четверг Мосгорсуд также решит вопрос о законности продления ареста третьего фигуранта дела, заместителя руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве генерала Дениса Никандрова. Апелляционную жалобу на продление главы УСБ СКР Михаила Максименко суд отклонил, сократив при этом его срок содержания под стражей на 4 дня, то есть до 15 декабря этого года.

Лефортовский суд 12 и 13 сентября удовлетворил ходатайство следователя Федеральной Службы Безопасности (ФСБ) о продлении срока содержания обвиняемых под стражей на срок до 19 декабря.

Как сообщается на официальном сайте ФСБ РФ, по согласованию с Председателем СК РФ, ведомством совместно с СК по возбужденному уголовному делу осуществляются мероприятия в отношении ряда сотрудников Следственного комитета РФ по фактам превышения ими должностных полномочий, а также получения взяток от представителей криминального сообщества. По месту жительства и работы подозреваемых проводятся обыски.

Никандров и его коллеги из СК РФ были задержаны ФСБ РФ в рамках уголовного дела о вымогательстве 8 миллионов рублей, фигурантом которого является "вор в законе" Захарий Калашов, также известный в криминальном мире как Шакро Молодой.

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Суд оставил под стражей заместителя главы УСБ СКР Ламонова

13:30 06/10/2016 Мосгорсуд отклонил жалобу защиты заместителя главы управления собственной безопасности Следственного комитета (СК) РФ Александра Ламонова — фигуранта дела о получении взятки в особо крупном размере — на постановление Лефортовского суда Москвы о продлении ареста.
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