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Фигуранты "дела реставраторов" останутся под стражей — суд

Сюжет: Расследование "дела реставраторов" в Минкультуры РФ
Контекст
Теги: Мошенничество, Московский городской суд, Москва, Россия
14:58 06/10/2016

МОСКВА, 6 окт — РАПСИ, Евгения Соколова. Московский городской суд признал законным продление срока содержания под стражей в отношении руководителя проекта ООО «Стройкомплект» и АО «БалтСтой» Владимира Сванбека и главы ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Бориса Цагараева, фигурантов «дела реставраторов», сообщили в четверг РАПСИ в пресс-службе суда.

Таким, образом, суд отклонил апелляционные жалобы защиты обвиняемых и признал законным постановление суда первой инстанции.

Срок предварительного следствия продлен до 10 марта 2017 года.

Ранее Лефортовский суд Москвы в закрытом режиме рассмотрел вопрос о продлении ареста в отношении фигурантов. По решению суда Сванбек и Цагараев останутся под стражей до 21 декабря 2016 года.

В рамках «дела реставраторов» были заключены под стражу и находятся в СИЗО «Лефортово» замминистра культуры Григорий Пирумов, глава ФГУП «Центр реставрации» Олег Иванов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства Борис Мазо, глава компании «БалтСтрой» Дмитрий Сергеев, управляющий этой компании Александр Коченов, предприниматель Никита Колесников, глава ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Борис Цагараев и руководитель проекта ООО «Стройкомплект» и АО «БалтСтой» Владимир Сванбек.

Кроме того, суд наложил обеспечительный арест на счета и имущество Бориса Мазо и Григория Пирумова. Им вменяется ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги похищены при реставрации Новодевичьего монастыря, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове.

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Фигуранты "дела реставраторов" останутся под стражей — суд

14:58 06/10/2016 Московский городской суд признал законным продление срока содержания под стражей в отношении руководителя проекта ООО «Стройкомплект» и АО «БалтСтой» Владимира Сванбека и главы ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Бориса Цагараева, фигурантов «дела реставраторов», сообщили в четверг РАПСИ в пресс-службе суда.
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