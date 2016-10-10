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Суд в закрытом режиме допросит свидетеля по делу студентки Карауловой

Сюжет: Дело студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой)
Контекст
Теги: Терроризм, "Исламское государство" (ИГ) ДАИШ, Московский окружной военный суд, Варвара Караулова, Москва, Россия
11:42 10/10/2016

МОСКВА, 10 окт — РАПСИ, Евгения Соколова. Московский окружной военный суд в закрытом режиме допросит свидетельницу по уголовному делу в отношении студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой), обвиняемой в попытке присоединения к запрещенной в РФ группировке "Исламское государство" (ИГ), передает в понедельник корреспондент РАПСИ из суда.

Как пояснили РАПСИ в суде, свидетельница является сокамерницей обвиняемой. О даче показаний в отсутствии прессы суд попросила сама свидетельница.

На прошлом заседании были допрошены заместитель декана факультета философии МГУ по учебной работе Станислав Бушев, преподаватель факультета и научный руководитель первой курсовой работы Карауловой Олег Зотов, сотрудник кафедры физвоспитания и тренер по самбо Игорь Ковалевский, а также три одногруппницы и один одногруппник, учащиеся на отделении культурологии философского факультета МГУ.

Зотов на заседании сообщил, что Караулова посещала все его лекции и конспектировала их, однако после зимних каникул 2015 года он заметил изменения в стиле ее одежды (ношение платка), а также работу над записями на арабском языке во время занятий.

К рассмотрению дела суд приступил 5 октября.

Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года. Она, будучи студенткой второго курса МГУ, втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию, выяснила ФСБ РФ.

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Суд в закрытом режиме допросит свидетеля по делу студентки Карауловой

11:42 10/10/2016 Московский окружной военный суд в закрытом режиме допросит свидетельницу по уголовному делу в отношении студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой), обвиняемой в попытке присоединения к запрещенной в РФ группировке "Исламское государство" (ИГ).
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