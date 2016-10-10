Суд обязал Новую газету опровергнуть статью "Секрет "Принцессы Ольги"

15:00 10/10/2016

МОСКВА, 10 окт — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Басманный суд Москвы обязал "Новую газету" опровергнуть содержащиеся в статье "Секрет "Принцессы Ольги" сведения и выводы о возможной связи главы "Роснефти" Игоря Сечина и его супруги Ольги Сечиной с дорогой яхтой, передает в понедельник корреспондент РАПСИ из зала суда.

Как постановил суд, после вступления решения в законную силу ответчик в течение семи дней должен будет его исполнить.

Таким образом, суд удовлетворил исковые требования Сечина о защите чести и достоинства, заявленные к "Новой Газете" и журналисту Роману Анину (автору расследования) из-за публикации о яхте "Святая Принцесса Ольга". Стороны по делу отказались урегулировать возникший спор путем заключения мирового соглашения.

По мнению истца, публикациями в печатном издании и на двух интернет-ресурсах ответчиком распространялись не соответствующее действительности сведения, содержащие утверждения в скрытой форме. Представители Сечина утверждали, что распространяемая "Новой газетой" информация о связи главы "Роснефти" и его жены с роскошной яхтой (в том числе возможное нахождение судна в собственности одного из супругов), заявления о том, что руководитель компании скрывает имущество своей семьи от декларирования и живет не по доходам порочат честь, достоинство, деловую репутацию и доброе имя истца.

На сегодняшнем заседании суд удовлетворил ходатайство юриста, представляющего интересы Сечина, о приобщении к материалам дела письменного доказательства в виде лингвистического заключения, подготовленного сотрудником Московского государственного университета.

Ссылаясь на выводы данного заключения, представитель истца Елена Забралова убеждала суд, что журналист "Новой газеты" злоупотреблял своими правами и использовал ряд приёмов, призванных воздействовать на потенциальных читателей, для формирования скрытых утверждений, а не предположений, как считает ответчик. Кроме того юристы Сечина привели ряд аргументов в подтверждение того, что спорный материал и последовавшие за ним публикации имели своей целью создание негативного образа главы "Роснефти".

Второй представитель истца упомянул ряд норм международного права, гарантирующих право на свободу слова, однако подчеркнул, что журналистское расследование "Новой газеты" является попыткой недопустимого вторжения в личную жизнь человека, и добавил, что Сечин не является публичной фигурой или влиятельным политиком.

Представитель "Новой газеты" Руслан Кожеуров возражал против приобщения истцом лингвистического заключения, ссылаясь на то, что понимание текста спорной статьи не требует специальных познаний. Вместе с тем, юрист посчитал нужным заявить ходатайство о приобщении своего лингвистического заключения, подготовленного другими специалистами.

Юрист ответчика возражал против удовлетворения требований истца и в обоснование своей позиции ссылался на содержание конституционных прав человека на информацию, личную жизнь и защиту деловой репутации, их взаимосвязь и баланс между собой. Кожеуров также приводил позиции Европейского суда по правам человека, подробно раскрывающие указанные аспекты.

По мнению ответчика, спорная статья внесла вклад в поддержание дискуссии об общественно значимых вопросах, затрагивала известное лицо и была основана на добросовестном использовании открытых источников (аккаунтов соцсетей и сайта, отслеживающего движение судов). Кроме того, юрист "Новой газеты" выразил мнение, что выбранная тема расследования отдых — быт семьи публичного лица — является актуальной с учетом социально-экономической обстановки в России.

Указанные доводы были положены в обоснование того, что при проведении журналистского расследования его автором был соблюден баланс между правом на свободу слова и правом на личную жизнь и защиту деловой репутации.

Также было выражено несогласие с тем, что "Новая газета" позволила себе утверждения, не соответствующие действительности.

"Наша фактическая база показала сходство интерьеров на фотографиях с аккаунта Ольги Сечиной и изображениях яхты "Святая Принцесса Ольга", а также совпадение маршрутов по геотегам. Однако однозначных выводов и утверждений, в том числе о принадлежности судна истцу или его супруге в спорных материалах не содержится. Мы предлагаем читателям делать свои выводы и суждения на основании содержания статьи", — заявил Кожеуров.

В перерыве представитель "Новой газеты" сообщил РАПСИ, что с учетом последних уточнений исковые требования Сечина сводятся к обязанию опровергнуть сведения, содержащиеся в статье "Секрет "Принцессы Ольги", как недействительные и порочащие честь, достоинство и деловую репутацию истца.

До Сечина в суд с иском о защите чести и достоинства обратилась его супруга Ольга Сечина. Как сообщали в суде, поводом для разбирательства послужила публикация Романа Анина "Секрет "Принцессы Ольги". Как руководитель "Роснефти" Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире?"

Заявитель посчитала, что автор публикации Анин и главный редактор газеты Дмитрий Муратов нарушили право Сечиной на неприкосновенность частной жизни. Юристы требовали удалить материал с сайта "Новой газеты", а все номера газеты № 83 от 1 августа 2016 года с текстом расследования — уничтожить, сообщалось на сайте ответчикам.

В начале сентября Басманный суд Москвы вернул аналогичный иск Ольги Сечиной к "Новой газете" из-за не устраненных в полном объёме недостатков.