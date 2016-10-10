Суд 11 октября продолжит слушания по делу студентки Карауловой

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14:24 10/10/2016

МОСКВА, 10 окт — РАПСИ, Евгения Соколова. Московский окружной военный суд 11 октября продолжит слушания по уголовному делу в отношении студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой), обвиняемой в попытке присоединения к запрещенной в РФ группировке "Исламское государство" (ИГ), передает в понедельник корреспондент РАПСИ из зала суда.

На судебном заседании в понедельник была допрошена знакомая обвиняемой Анфиса Ходжиева. Свидетель рассказала суду о том, как познакомилась с Карауловой в Турции. По её словам, это произошло в квартире, куда отвезли её с ребёнком и других людей, в том числе Караулову, которые впоследствии незаконно пытались пересечь турецко-сирийскую границу.

"Мы немного общались с ней (Карауловой). Она представилась как Амина, одета была в хиджаб", - сказала Ходжиева. Также она уточнила, что не понимала, что Караулова русская, пока не увидела, как за ней приехал отец.

На вопрос прокурора о том, говорила ли Караулова что-либо про ИГ, свидетельница ответила отрицательно.

Однако из оглашённых судом показаний свидетельницы следует, что Караулова не хотела возвращаться в Россию, а имела намерения вступить в ИГ.

Ходжиева не подтвердила данные ранее показания.

"Мы разговаривали с ней про веру. Мне кажется, она была влюблена в своего бойфренда, с которым общалась по социальной сети Wat's up", - добавила Ходжиева.

Также она уточнила, что все девушки и женщины, находящиеся в квартире, исполняли намаз, и Караулова в том числе.

Ходжиева охарактеризовала обвиняемую как неразговорчивую девушку, но отметила, что она часто улыбалась.

Ранее суд в закрытом режиме допросил ещё одну свидетельницу по данному делу. Как пояснили РАПСИ в суде, свидетельница является бывшей сокамерницей обвиняемой. О даче показаний в отсутствии прессы суд попросила сама свидетельница.

На прошлом заседании также был допрошен ряд свидетелей. Среди граждан, явившихся в суд для дачи свидетельских показаний — заместитель декана факультета философии МГУ по учебной работе Станислав Бушев, преподаватель факультета и научный руководитель первой курсовой работы Карауловой Олег Зотов, сотрудник кафедры физвоспитания и тренер по самбо Игорь Ковалевский, а также три одногруппницы и один одногруппник, учащиеся на отделении культурологии философского факультета МГУ.

Зотов на заседании, в первую очередь, дал показания, касающиеся некоторых обстоятельств обучения студентки. Свидетель отметил, что Караулова посещала все его лекции и конспектировала их, однако после зимних каникул 2015 года он заметил изменения стиля одежды (ношения платка), а также работу над записями на арабском языке во время занятий.

Староста университетской группы Виктория Мучаева давала пояснения о посещаемости подсудимой, ее интересах. Следует отметить, что у суда возникли вопросы к данному свидетелю в связи с расхождением ее слов с показаниями, данными при допросе у следователя. Председательствующий судья попросил Мучаеву озвучить причины, по которым она дала противоречивые показания, однако свидетель затруднился ответить.

Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала дело Карауловой в Московский окружной военный суд для рассмотрения по существу. Первое заседание по делу состоялось 5 октября.

Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года. Она, будучи студенткой второго курса МГУ, втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию, выяснила ФСБ РФ.

Эксперты признали студентку вменяемой, таким образом, она может нести за свои деяния уголовную ответственность.