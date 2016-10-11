Суд признал законным продление ареста главы РАО Федотова

РАПСИ, Людмила Кленько

15:18 11/10/2016

МОСКВА, 12 окт - РАПСИ, Евгения Соколова. Мосгорсуд признал законным продление ареста гендиректора Российского авторского общества (РАО) Сергею Федотову, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили во вторник РАПСИ в пресс-службе суда.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу защиты обвиняемого и оставил без изменений решение суда первой инстанции.

Ранее Таганский суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста обвиняемого на два месяца, то есть до 17 ноября 2016 года. Заседание по рассмотрению данного ходатайства проходило в закрытом режиме.

Защита обвиняемого говорит об отсутствии в действиях генерального директора РАО состава преступления и безосновательности предъявляемых ему обвинений.

Ранее "Коммерсантъ" сообщал, что уголовное дело в отношении Федотова передано из Министерства внутренних дел (МВД) в Следственный комитет России (СКР). "Это может быть связано с тем, что господин Федотов, ранее категорически отрицавший свою вину, по данным источников "Ъ", неожиданно заключил досудебное соглашение о сотрудничестве", - говорилось в публикации.

Адвокат Федотова Денис Балуев отказался официально подтвердить РАПСИ эту информацию.

Адвокаты обвиняемого также обращают внимание на то, что ранее ходатайство об изменении меры пресечения для Федотова поддержали известные культурные и общественные деятели страны. Однако Московский городской суд проигнорировал эти обращения, а также многочисленные доводы защиты и представленные основания для смягчения меры пресечения.

В конце июня Федотову было предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. Как следует из официального сообщения МВД России, сотрудниками МВД и ФСБ была выявлена мошенническая схема незаконного отчуждения имущества РАО. Ущерб, нанесённый организации, по предварительной оценке, превысил 500 миллионов рублей. Однако адвокат настаивает на том, что сумма реально причиненного ущерба составляет 297 миллионов рублей.

"Российское авторское общество" — некоммерческая общественная организация, созданная в 1993 году для коллективного управления авторскими правами. В настоящее время в ней числятся более 25 тысяч членов.