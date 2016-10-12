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Суд продлил меры пресечения трем фигурантам "дела реставраторов"

Сюжет: Расследование "дела реставраторов" в Минкультуры РФ
Контекст
Теги: Хищения, Министерство культуры РФ, Лефортовский суд Москвы, Москва, Россия
11:49 12/10/2016

МОСКВА, 12 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Лефортовский суд продлил меры пресечения трём фигурантам дела о хищении около 100 миллионов рублей, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

По словам собеседницы агентства, суд до 15 декабря продлил арест директору компании "БалтСтрой" Дмитрию Сергееву и директору ФГУП "Центр реставрации" Олегу Иванову. В отношении предпринимателя Никиты Колесникова мера пресечения в виде домашнего ареста продлена до 16 февраля.

Вопрос о продлении ареста замминистра культуры Григория Пирумова суд решит в четверг, 13 октября.

Федеральная служба безопасности  возбудила уголовное дело в отношении некоторых руководящих работников Министерства культуры РФ и ряда предпринимателей, подозреваемых в хищении государственных денежных средств, выделенных на проведение реставрационных работ на объектах культурного наследия. Им вменяется ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги похищены при реставрации Новодевичьего монастыря, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-предтеченского монастыря, драмтеатра во Пскове.

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Суд продлил меры пресечения трем фигурантам "дела реставраторов"

11:49 12/10/2016 Лефортовский суд продлил меры пресечения трём фигурантам дела о хищении около 100 миллионов рублей, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.
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