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Свидетель по делу Карауловой заявил о ее намерении "бороться с режимом" в Сирии

Сюжет: Дело студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой)
Контекст
Теги: Терроризм, "Исламское государство" (ИГ) ДАИШ, Московский окружной военный суд, Варвара Караулова, Москва, Россия
13:04 12/10/2016

МОСКВА, 12 окт — РАПСИ, Евгения Соколова. Осужденный Магомед Султаев, проходящий свидетелем по уголовному делу в отношении студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой), заявил суду о намерении обвиняемой бороться с режимом Асада Башара в Сирии, передаёт в среду корреспондент РАПСИ из зала Московского окружного военного суда.

Осужденный Султаев из города Тольятти Самарской области в ходе допроса сказал суду, что знаком с Карауловой. Свидетель рассказал о том, когда и с какой целью он отправился в Сирию. На вопрос прокурора о том, была ли Караулова в числе тех лиц, с которыми свидетель пересекал границу, Султаев ответил утвердительно. Однако он отметил, что не знает о намерениях подсудимой насчёт вступления в ИГ.

Затем гособвинитель заявил ходатайство об оглашении в суде протокола ранее осуществлённого допроса данного свидетеля. Гособвинитель аргументировал это тем, что находит противоречия между сегодняшними показаниями Султаева и показаниями, данными им в ходе предварительного следствия. Суд удовлетворил заявленное ходатайство.

Как выяснилось, ранее Султаев говорил о том, что Караулова собиралась поехать в Сирию к своему будущему мужу, чтобы помогать ему бороться с режимом Асада Башара "даже если для этого придётся взять в руки ружьё".

Свидетель подтвердил данные ранее показания.

Сама подсудимая заявила о том, что не разговаривала с Султаевым и ничего подобного не говорила.

Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала дело Карауловой в Московский окружной военный суд для рассмотрения по существу. Первое заседание по делу состоялось 5 октября.

Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года. Она, будучи студенткой второго курса МГУ, втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию, выяснила ФСБ РФ.

Эксперты признали студентку вменяемой, таким образом, она может нести за свои деяния уголовную ответственность.

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Свидетель по делу Карауловой заявил о ее намерении "бороться с режимом" в Сирии

13:04 12/10/2016 Осужденный Магомед Султаев, проходящий свидетелем по уголовному делу в отношении студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой), заявил суду о намерении обвиняемой бороться с режимом Асада Башара в Сирии.
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