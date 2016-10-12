Суд 13 октября продолжит слушания по делу студентки Карауловой

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14:47 12/10/2016

МОСКВА, 12 окт — РАПСИ, Евгения Соколова. Московский окружной военный суд 13 октября продолжит слушания по уголовному делу в отношении студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой), обвиняемой в попытке присоединения к запрещенной в РФ группировке "Исламское государство" (ИГ), передает в среду корреспондент РАПСИ из зала суда.

Также состоится допрос свидетелей со стороны гособвинения.

В начале судебного заседания в среду прокурор заявил ходатайство о допросе по видеосвязи трёх свидетелей. Первым был допрошен осуждённый Ибрагим Адахмаев из Оренбургской исправительной колонии №1. Как выяснилось в суде, он и Караулова не знакомы. В ходе допроса стало известно, что Адахмаев являлся участником запрещённой в РФ группировки "Исламское государство" (ИГ). Свидетель, отвечая на вопросы прокурора и адвоката обвиняемой, рассказал суду о мусульманском браке, а также о жёнах участников ИГ, отметив, что женщины не принимают участие в подготовке террористических актов.

Вторым свидетелем выступил осуждённый Магомед Султаев из города Тольятти Самарской области. В начале допроса стало известно, что Султаев знаком с Карауловой. Свидетель рассказал суду о том, когда и с какой целью он отправился в Сирию. На вопрос прокурора о том, была ли Караулова в числе тех лиц, с которыми свидетель пересекал границу, Султаев ответил утвердительно. Однако он отметил, что не знает о намерениях подсудимой насчёт вступления в ИГ.

Затем гособвинитель заявил ходатайство об оглашении в суде протокола ранее осуществлённого допроса данного свидетеля. Гособвинитель аргументировал это тем, что находит противоречия между сегодняшними показаниями Султаева и показаниями, данными им в ходе предварительного следствия. Суд удовлетворил заявленное ходатайство.

Как выяснилось, ранее Султаев говорил о том, что Караулова собиралась поехать в Сирию к своему будущему мужу, чтобы помогать ему бороться с режимом Асада Башара "даже если для этого придётся взять в руки ружьё".

Свидетель подтвердил данные ранее показания. Сама подсудимая заявила о том, что не разговаривала с Султаевым и ничего подобного не говорила.

В качестве третьего свидетеля был допрошен осуждённый Саид Алигаджиев из Удмуртской республики. Он являлся участником ИГ с февраля 2015 года; в марте того же года он получил ранение и отправился в Стамбул на лечение. Алигаджиев рассказал суду, что увидел в первый раз Караулову в конце мая 2015 года на квартире в Стамбуле, где находились люди, в будущем намеревавшиеся пересечь турецко-сирийскую границу. Алигаджиев отметил, что не общался с ней. Он объяснил, что периодически приходил в эту квартиру и занимался "различными денежными делами".

Также свидетель отметил, что раньше не возникало проблем с перемещением лиц из Турции в Сирию. На вопрос суда о том, как отреагировала Караулова на приезд отца в Турцию, Алигаджиев отметил её нежелание возвращаться в Россию.

Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала дело Карауловой в Московский окружной военный суд для рассмотрения по существу. Первое заседание по делу состоялось 5 октября.

Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года. Она, будучи студенткой второго курса МГУ, втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию, выяснила ФСБ РФ.

Эксперты признали студентку вменяемой, таким образом, она может нести за свои деяния уголовную ответственность.