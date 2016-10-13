Мосгорсуд оставил под арестом и.о. главы угрозыска Ромашкина

Евгения Соколова, РАПСИ

12:02 13/10/2016

МОСКВА, 13 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд признал законным арест исполняющего обязанности начальника уголовного розыска ОВД "Пресненский" Дениса Ромашкина, который находился в ресторане на Рочдельской улице, где в ходе перестрелки были убиты два человека, передаёт корреспондент РАПСИ из зала суда.

"Суд постановил оставить определение Пресненского суда Москвы без изменений, жалобу защиты — без удовлетворения", — огласил решение судья.

В ходе заседания защита обвиняемого просила суд изменить меру пресечения Ромашкину на домашний арест, мотивируя это отсутствием намерений своего подзащитного скрыться или каким-то образом препятствовать следственным действиям. Также защитник просил суд учесть положительные характеристики Ромашкина, в числе которых медаль МВД России за особые отличия на военной службе.

"Мы за объективность, мы хотим, чтобы истина была установлена, поэтому мы ходили на все следственные мероприятия, на все очные ставки", — сказал адвокат Андрей Аверин.

Сам обвиняемый поддержал позицию защитника. "Я считаю, что меня намерено содержат под стражей, чтобы я дал показания в отношении Буданцева. Прошу избрать мне меру пресечения в виде домашнего ареста, я не намерен сковываться", — сказал обвиняемый.

Прокурор в свою очередь говорила о законности и правомерности постановления суда первой инстанции об аресте.

Ранее Пресненский суд удовлетворил ходатайство следствия, заключив до 21 октября под стражу Ромашкина, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ).

После перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве, в ходе которого экс-сотрудник КГБ Эдуард Буданцев из огнестрельного оружия застрелил двух человек, было возбуждено несколько уголовных дел. В отношении Буданцева — по статье "убийство двух или более лиц", в отношении других участников конфликта, в том числе Андрея Кочуйкова, известного в криминальном мире как "Итальянец" — по статьям "вымогательство" и "хулиганство", в отношении полицейского Шакирова — по статье "халатность". Также по делу о вымогательстве под стражу был взят Захарий Калашов ("вор в законе" Шакро Молодой), именно он, как считает следствие, организовал вымогательство 8 миллионов рублей у владелицы указанного ресторана.

Калашов был задержан 11 июля сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, а 13 июля он был заключен под стражу решением Тверского суда Москвы.

В середине декабря 2015 года возле ресторана, расположенного в центре Москвы, между группой из десяти человек произошла перестрелка, в результате которой в больницу с ранениями различной степени тяжести были доставлены пятеро мужчин. Двое из них впоследствии скончались.

Вскоре после ареста Шакро Молодого были задержаны и заключены под стражу заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) РФ по Москве Денис Никандров, руководитель Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СК России Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов. При этом высокопоставленные сотрудники СК РФ отрицают свою связь с известным криминальным авторитетом.