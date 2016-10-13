Слушания по делу студентки Карауловой продолжатся 17 октября

11:37 13/10/2016

МОСКВА, 13 окт — РАПСИ, Евгения Соколова. Московский окружной военный суд 17 октября продолжит слушания по уголовному делу в отношении студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой), обвиняемой в попытке присоединения к запрещенной в РФ группировке "Исламское государство" (ИГ), передает в четверг корреспондент РАПСИ из зала суда.

В начале судебного заседания в четверг прокурор заявил ходатайство о допросе по видеосвязи двух свидетелей из республики Дагестан.

Первой была допрошена Регина Велиметова. Как выяснилось, она и Караулова знакомы. Свидетель рассказала суду о своей поездке в Сирию в 2015 году. Она отметила, что познакомилась с подсудимой в автобусе по дороге из Турции в Сирию. Караулова представилась как Амина. Велиметова отметила тяжелое состояние Карауловой. "Она все время плакала", — сказала она. Также свидетель пояснила, что все, кто был в автобусе, "ехали в Сирию по своей воле". "Все девушки, в том числе и Амина, имели цель выйти в Сирии замуж, создать семейное счастье, жить по нормам шариата", — сказала она.

На вопрос суда о том, переписывалась ли с кем-то Караулова после задержания на границе, свидетельница ответила отрицательно. Подсудимая согласилась с показаниями Велиметовой.

Вторым свидетелем выступила Айтан Мамедова. Она также знакома с Карауловой, однако сама подсудимая не смогла её узнать. "Она про себя особо не рассказывала", — охарактеризовала Мамедова Караулову.

Мамедова отметила, что ехала в Сирию, потому что "была завербована". "Там государство, спокойная жизнь. Сидишь дома, можешь не работать", — сказала она про Сирию, пояснив, что ей так рассказывали. На вопрос суда о том, понимала ли она на тот момент, что в Сирии идёт война, она ответила отрицательно.

Также в ходе судебного заседания гособвинитель отказался от допроса в качестве свидетеля Айрата Саматова по причине того, что тот не явился в суд.

Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала дело Карауловой в Московский окружной военный суд для рассмотрения по существу. Первое заседание по делу состоялось 5 октября.

Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года. Она, будучи студенткой второго курса МГУ, втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию, выяснила ФСБ РФ.

Эксперты признали студентку вменяемой, таким образом, она может нести за свои деяния уголовную ответственность.