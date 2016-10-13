Суд в закрытом режиме рассмотрит вопрос о продлении ареста Пирумова

12:42 13/10/2016

МОСКВА, 13 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Лефортовский суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос о продлении ареста замминистра культуры РФ Григория Пирумова, обвиняемого в хищении около 100 миллионов рублей, сообщили РАПСИ в суде.

Накануне Лефортовский суд продлил меру пресечения другим фигурантам дела — директору компании "БалтСтрой" Дмитрию Сергееву до 15 декабря и предпринимателю Никите Колесникову домашний арест до 16 февраля.

Управляющему компании "БалтСтрой" Александру Коченову в конце июня Лефортовский суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на залог в размере 10 миллионов рублей.

Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело в отношении некоторых руководящих работников Министерства культуры РФ и ряда предпринимателей, подозреваемых в хищении государственных денежных средств, выделенных на проведение реставрационных работ на объектах культурного наследия. Им вменяется ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги похищены при реставрации Новодевичьего монастыря, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове.