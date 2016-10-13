Замминистра культуры Пирумов останется под арестом до декабря
Контекст
МОСКВА, 13 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Лефортовский суд Москвы до 15 декабря продлил арест замминистра культуры РФ Григория Пирумова, обвиняемого в хищении около 100 миллионов рублей, сообщили РАПСИ в суде.
В рамках дела обвинение предъявлено директору компании "БалтСтрой" Дмитрию Сергееву, директору департамента имущества и инвестиционной политики Минкультуры РФ Борису Мазо, предпринимателю Никите Колесникову, а также управляющему компании "БалтСтрой" Александру Коченову.
Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело в отношении некоторых руководящих работников Министерства культуры РФ и ряда предпринимателей, подозреваемых в хищении государственных денежных средств, выделенных на проведение реставрационных работ на объектах культурного наследия. Им вменяется ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги похищены при реставрации Новодевичьего монастыря, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове.