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Фигурант "дела реставраторов" Мазо останется под арестом

Сюжет: Расследование "дела реставраторов" в Минкультуры РФ
Контекст
Теги: Хищения, Лефортовский суд Москвы, Борис Мазо, Москва, Россия
13:54 13/10/2016

МОСКВА, 13 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Лефортовский суд Москвы продлил до 15 декабря арест фигуранта "дела реставраторов", директора департамента имущества и инвестиционной политики Минкультуры РФ Бориса Мазо, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

Таким образом, обвиняемый останется под стражей до 15 декабря.

Ранее пресс-секретарь суда сообщала, что суд наложил обеспечительный арест на счета и имущества Мазо.

В рамках дела обвинение предъявлено замминистра культуры Григорию Пирумову, директору компании "БалтСтрой" Дмитрию Сергееву, директору ФГУП "Центр реставрации" Олегу Иванову, предпринимателю Никите Колесникову, а также управляющему компании "БалтСтрой" Александру Коченову.

Им вменяется ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги похищены при реставрации Новодевичьего монастыря, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове.

ФСБ ранее возбудила уголовное дело в отношении некоторых руководящих работников Министерства культуры РФ и ряда предпринимателей, подозреваемых в хищении государственных денежных средств, выделенных на проведение реставрационных работ на объектах культурного наследия.

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Фигурант "дела реставраторов" Мазо останется под арестом

13:54 13/10/2016 Лефортовский суд Москвы продлил до 15 декабря арест фигуранта "дела реставраторов", директора департамента имущества и инвестиционной политики Минкультуры РФ Бориса Мазо, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.
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