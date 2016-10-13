Фигурант "дела реставраторов" Мазо останется под арестом

flickr.com/Фото Москвы Moscow-Live.ru

13:54 13/10/2016

МОСКВА, 13 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Лефортовский суд Москвы продлил до 15 декабря арест фигуранта "дела реставраторов", директора департамента имущества и инвестиционной политики Минкультуры РФ Бориса Мазо, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

Таким образом, обвиняемый останется под стражей до 15 декабря.

Ранее пресс-секретарь суда сообщала, что суд наложил обеспечительный арест на счета и имущества Мазо.

В рамках дела обвинение предъявлено замминистра культуры Григорию Пирумову, директору компании "БалтСтрой" Дмитрию Сергееву, директору ФГУП "Центр реставрации" Олегу Иванову, предпринимателю Никите Колесникову, а также управляющему компании "БалтСтрой" Александру Коченову.

Им вменяется ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги похищены при реставрации Новодевичьего монастыря, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове.

ФСБ ранее возбудила уголовное дело в отношении некоторых руководящих работников Министерства культуры РФ и ряда предпринимателей, подозреваемых в хищении государственных денежных средств, выделенных на проведение реставрационных работ на объектах культурного наследия.

