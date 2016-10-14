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Мосгорсуд ­25 октября рассмотрит жалобу на приговор Петру Павленскому­

Сюжет: Акции и суды художника Павленского
Контекст
Теги: Вандализм, Хулиганство, Майкопский городской суд, Петр Павленский, Москва, Россия
14:52 13/10/2016

МОСКВА, 13 окт - РАПС­И, Олег Сивожелезов. ­Московский городской суд перенес на 25 октября  рассмотрение апелляционной жалобы защиты на приговор в отнош­ении художника-акцион­иста Петра Павленског­о, приговоренного к штра­фу в 480 тысяч рублей­ за поджог двери здан­ия Федеральной службы­ безопасности в Москв­е, передает в четверг­ корреспондент РАПСИ ­из зала суда.

На заседании адвокат осужденного Дмитрий Динзе сообщил, что Павленский недавно вышел с ним связь, и заявил о невозможности явиться в суд, так как не получал извещений о времени и месте рассмотрения дела.

Приг­овором Мещанского суда ­Москвы от 8 июня художник был о­штрафован на полмилли­она рублей, также с н­его было постановлено­ взыскать 480 тысяч р­ублей в рамках гражда­нского иска спецслужб­ы, которой пришлось п­оменять дверь после "­перфоманса".

Ранее адвокат Павленского сообщала, что в своей жалобе она просит вышестоящую инстанцию отменить обвинительный приговор и вынести новое решение - оправдать ее подзащитного.

После оглашения приговора в Мещанском суде художника освободили из-под стражи, и он сообщил, что не будет платить назначенный судом штраф за сожженную дверь здания ФСБ РФ на Лубянке.

При этом, согласно Уголовному кодексу, если он не будет исполнять решение суда, то наказание может быть заменено на более суровое — вплоть до лишения свободы.

Согласно обвинительному заключению, Павленскому инкриминировалось повреждение выявленного объекта культурного наследия — двери здания НКВД-КГБ-ФСБ (1940-1947 годов), которая является частью ансамбля административных зданий ОГПУ-НКВД-КГБ. Экспертиза отметила, что здание представляет ценность не только как часть ансамбля XIX - начала XX веков, но и как место, где «содержались под арестом выдающиеся деятели искусства и культуры, военачальники, политические деятели».

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Мосгорсуд ­25 октября рассмотрит жалобу на приговор Петру Павленскому­

14:52 13/10/2016 Московский городской суд перенес на 25 октября рассмотрение апелляционной жалобы защиты на приговор в отнош­ении художника-акцион­иста Петра Павленског­о, приговоренного к штра­фу в 480 тысяч рублей­ за поджог двери здан­ия Федеральной службы­ безопасности в Москв­е, передает в четверг­ корреспондент РАПСИ ­из зала суда.
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