Мосгорсуд 25 октября рассмотрит жалобу на приговор Петру Павленскому
Контекст
МОСКВА, 13 окт - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Московский городской суд перенес на 25 октября рассмотрение апелляционной жалобы защиты на приговор в отношении художника-акциониста Петра Павленского, приговоренного к штрафу в 480 тысяч рублей за поджог двери здания Федеральной службы безопасности в Москве, передает в четверг корреспондент РАПСИ из зала суда.
На заседании адвокат осужденного Дмитрий Динзе сообщил, что Павленский недавно вышел с ним связь, и заявил о невозможности явиться в суд, так как не получал извещений о времени и месте рассмотрения дела.
Приговором Мещанского суда Москвы от 8 июня художник был оштрафован на полмиллиона рублей, также с него было постановлено взыскать 480 тысяч рублей в рамках гражданского иска спецслужбы, которой пришлось поменять дверь после "перфоманса".
Ранее адвокат Павленского сообщала, что в своей жалобе она просит вышестоящую инстанцию отменить обвинительный приговор и вынести новое решение - оправдать ее подзащитного.
После оглашения приговора в Мещанском суде художника освободили из-под стражи, и он сообщил, что не будет платить назначенный судом штраф за сожженную дверь здания ФСБ РФ на Лубянке.
При этом, согласно Уголовному кодексу, если он не будет исполнять решение суда, то наказание может быть заменено на более суровое — вплоть до лишения свободы.
Согласно обвинительному заключению, Павленскому инкриминировалось повреждение выявленного объекта культурного наследия — двери здания НКВД-КГБ-ФСБ (1940-1947 годов), которая является частью ансамбля административных зданий ОГПУ-НКВД-КГБ. Экспертиза отметила, что здание представляет ценность не только как часть ансамбля XIX - начала XX веков, но и как место, где «содержались под арестом выдающиеся деятели искусства и культуры, военачальники, политические деятели».