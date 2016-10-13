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Мосгорсуд оставил генерала Сугробова под арестом до 15 января

Сюжет: Дело экс-главы антикоррупционного главка МВД РФ Дениса Сугробова
Контекст
Теги: Московский городской суд, Денис Сугробов, Москва, Россия
17:50 13/10/2016

МОСКВА, 13 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд на три месяца продлил арест экс-главе ГУЭБиПК МВД России генералу Денису Сугробову, обвиняемому в организации преступного сообщества, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Таким образом, Сугробов и другие фигуранты дела будут находиться под стражей до 15 января 2016 года.

Бывшие руководители ГУЭБиПК и их подчиненные обвиняются в превышении полномочий, провокации взятки и организации преступного сообщества.

Уголовное дело было возбуждено 14 февраля 2014 года после того, как полицейские попытались провести в отношении замглавы 6-й службы УСБ ФСБ Игоря Демина оперативный эксперимент, заключающийся в передаче ему под видом предпринимателя 10 тысяч долларов в качестве "аванса" за покровительство бизнеса.

Особый резонанс делу добавил тот факт, что 39-летний Сугробов — один из самых молодых генералов в МВД. К этой когорте принадлежал и Борис Колесников: по данным СМИ, звание генерал-майора полиции он получил в 36 лет.

Всего в деле 21 эпизод и 10 обвиняемых. Материалы насчитывают около 400 томов. Потерпевшими признаны 30 человек, 13 из них заявили иски о взыскании с подсудимых в общей сложности 218 миллионов рублей.

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Мосгорсуд оставил генерала Сугробова под арестом до 15 января

17:50 13/10/2016 Мосгорсуд на три месяца продлил арест экс-главе ГУЭБиПК МВД России генералу Денису Сугробову, обвиняемому в организации преступного сообщества, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
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