Суд до 10 ноября продлил арест Полонского, обвиняемого в хищении 2,6 млрд руб

пресс-служба Московского городского суда

16:11 17/10/2016

МОСКВА, 17 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Московский городской суд до 10 ноября продлил арест бизнесмена Сергея Полонского, обвиняемого в крупном мошенничестве на 2,6 миллиарда рублей при строительстве двух жилых комплексов, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

В ходе рассмотрения вопроса о продлении ареста Полонский несколько раз удалялся из зала суда по причине нарушений правил присутствия в заседании.

Пресненский суд Москвы 8 августа провел предварительные слушания по делу Полонского. По итогам заседания судьей было принято решение о возврате в прокуратуру уголовного дела. Впоследствии Мосгорсуд признал данное постановление законным.

Как ранее пояснила РАПСИ пресс-секретарь Пресненского суда, такое решение было принято для квалификации действий обвиняемых как более тяжкого преступления и переквалификации действий обвиняемых со статьи "мошенничество в особо крупном размере" на "мошенничество, совершенное организованной группой лиц".

В рамках дела обвинение также предъявлено руководителю финансового департамента корпорации "Миракс Групп" Александру Паперно и гендиректору ООО "Аванта" Алексею Пронякину.

По версии следствия, Полонский, возглавлявший ранее одну из крупнейших в России строительных компаний "Миракс Групп", при пособничестве вышеупомянутых лиц похитил денежные средства граждан — участников долевого строительства многоквартирных домов. В настоящее время предполагаемый ущерб от действий Полонского по эпизоду со строительством "Кутузовской мили" составляет 2,4 миллиарда рублей, по эпизоду с "Рублевской Ривьерой" — еще 256 миллионов рублей.

В мае 2015 года власти Камбоджи, где Полонский скрывался от российского правосудия, выдали его РФ. По статье о мошенничестве бизнесмену грозит до 10 лет заключения. Экспертиза признала Полонского вменяемым.