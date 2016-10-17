Адвокат Илья Новиков вступил в дело Ивановой (Карауловой) в качестве защитника

яндекс фото

10:54 17/10/2016

МОСКВА, 17 окт - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Адвокат Илья Новиков будет осуществлять защиту студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой), обвиняемой в попытке присоединения к запрещенной в РФ группировке "Исламское государство" (ИГ), передает в понедельник корреспондент РАПСИ из зала Московского окружного военного суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство подсудимой о допуске адвоката Новикова в качестве защитника по соглашению.

Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года. Она, будучи студенткой второго курса МГУ, втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию, выяснила ФСБ РФ.

Эксперты признали студентку вменяемой, таким образом, она может нести за свои деяния уголовную ответственность.

К слушаниям дела суд приступил 5 октября.